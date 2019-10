Jesus | l’uomo che fece la storia del cinema leccando una palla da bowling

Fonte : wired

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) In queste ore sta per arrivare nelle saletograficheRolls, spin-off de Il grande Lebowski in cui poter conoscere un po’ meglio la figura di, personaggio reso iconico in pochissime battute da John Turturro in un film che di personaggi iconici ne ha anche troppi. Se ci pensate, il tempo in cuista sullo schermo comparato all’attenzione e alla forza del ricordo che abbiamo del personaggio è abbastanza paradossale sulla carta, ma è un’equazione neppure troppo sbagliata quando si parla di. Sì, perché ilè quel luogo in cui a volte bastano pochissimi secondi per renderti immortale, a volte non devi neppure parlare, anzi, meno dettagli il pubblico ha su di te e più può fantasticare, unire punti che sono solo nella sua testa e scatenarsi in fanfiction che spieghino le origini. Ladelè piena di film in cui sono bastati pochissimi minuti per ...

