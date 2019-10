Iv | Renzi posta foto Leopolda | ‘sarà edizione memorabile’

Renzi-Salvini : Noto - ‘Renzi più preparato ma questi duelli non spostano voti’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Un Matteo Renzi “capace di gestire meglio il confronto, più preparato, che ha saputo mettere in difficoltà nei suoi punti deboli” Matteo Salvini, che a sua volta “si è dimostrato impreparato a rispondere su quei temi che rappresentavano il suo tallone d’Achille e sui quali l’avversario ha scelto appunto di colpirlo”. Antonio Noto, di ‘Noto sondaggi’, commenta ...

Il botta e risposta tra Renzi e Salvini a Porta a Porta : Novanta minuti di confronto, come in una partita di calcio, 41 minuti ciascuno più quelli per le domande, per un duello senza esclusione di colpi. Matteo Renzi (più preparato sui dossier) e Matteo Salvini (più sicuro di sè) arrivano negli studi Rai di via Teulada e, almeno dal look, sono quasi indistinguibili: entrambi con abito blu e camicia bianca. Ma ad unirli, oltre ai nomi, c'è questo e poco altro. "Almeno esteticamente ...

I primi botta e risposta del duello tra Renzi e Salvini a Porta a Porta : "Il colpo di sole del Papeete che ha preso Salvini lo fa rosicare ancora adesso. Mai era accaduto che ci fosse una crisi con la richiesta di votare in autunno e con una dinamica istituzionale tanto surreale. Come si vota lo decide un manuale che si chiama la Costituzione". Lo ha detto Matteo Renzi a Porta a Porta durante la registrazione del confronto con Matteo Salvini. "Noi abbiamo votato la mozione della Tav perché non abbiamo il paraocchi e ...

Italia Viva - prima proposta di legge è anti-fake news : commissione anche per inchiesta nel sul referendum costituzionale perso da Renzi : I Renziani di Italia Viva chiedono l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta contro la disinformazione, per indagare “sui ‘casi di diffusione seriale e massiva’ delle fake news” nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge. Quindi considerando anche il 2016, anno del fallimento del referendum costituzionale voluto da Matteo Renzi. È il contenuto del primo disegno di ...

Delrio : “Renzi? Proposta su assegno unico figli è mia - non sua. Rilascia interviste per prendersi meriti e visibilità. Ma devo svegliarmi io” : “Renzi? Gli dico di stare attento a usare il criterio della visibilità. Sta Rilasciando interviste per prendersi i meriti. Oggi, per esempio, parla di assegno unico per i figli, che, in verità, è una Proposta a mia prima firma. Ma riconosco che fa parte del gioco. Sono io che mi devo svegliare. Ma dobbiamo uscire dall’ossessione di Renzi“. Sono le parole del presidente del gruppo parlamentare del Pd alla Camera, Graziano ...

Renzi vuole spostarsi verso Forza Italia - ma deve stare vicino al Pd : La conferenza dei capigruppo ha respinto la richiesta avanzata dai parlamentari di Italia Viva di spostare il proprio posto a Montecitorio accanto ai colleghi di Forza Italia, con il voto contrario dei capigruppo di Forza Italia, Pd e pentastellati. La stessa decisione sarà probabilmente presa anche in Senato.Continua a leggere

Italia Viva : Renzi - ‘Family Act prima proposta’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – “Sotto il profilo politico credo che si vinca avendo delle idee chiare, non Vivacchiando sugli equivoci. Noi non possiamo vergognarci di quello che abbiamo fatto quando eravamo al Governo: dai diritti civili a quelli sociali, dal JobsAct al taglio delle tasse, dalle riforme alla lotta all’evasione fiscale. E non vogliamo tornare indietro”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. ...

Pd : Cuperlo posta foto con Renzi e Civati a primarie - ‘m’hanno rimasto solo’ : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “M’hanno rimasto solo…”. Lo scrive Gianni Cuperlo su Fb postando una foto delle primarie per la segreteria Pd quando da candidato si confrontò con Matteo Renzi e Pippo Civati. E su ques’ultimo aggiunge: “Ps …e mi piacerebbe che Pippo tornasse…”. L'articolo Pd: Cuperlo posta foto con Renzi e Civati a primarie, ‘m’hanno rimasto solo’ ...

Luigi Di Maio alza la posta e chiede il Viminale - il Renziano Bonifazi : "Per me si può tornare al voto" : La situazione tra Pd e M5s precipita. Luigi Di Maio annulla il vertice con i dem previsto martedì alle 11 e si dice "stanco dei giochini", riferendosi ai dubbi sulla conferma del premier Giuseppe Conte. Ma la partita è un'altra. Secondo un retroscena di Repubblica, il leader grillino avrebbe chiesto

Di Battista : “Se andiamo al voto ora - valanga di consensi per M5s. Aperture Lega sono buona cosa - Zingaretti teme Renzi. Alziamo la posta” : “Il Movimento 5 stelle ha oggi un potere contrattuale immenso”. Proprio mentre i capigruppo 5 stelle e Pd si sedevano al tavolo per iniziare le trattative e provare a far partire il governo giallorosso, l’ex deputato M5s e tra i più influenti dentro il Movimento Alessandro Di Battista ha scritto un post che sembra voler riaprire tutte le strade. Fin dall’inizio delle crisi, il grillino si è esposto con i suoi chiedendo il ...

Zingaretti : «Nessun veto su Di Maio. Renzi? È passata la mia proposta» : Vuole tenersi leggero. Forse per sfuggire alle trame di Renzi o a quelle dei grillini. E così Nicola Zingaretti, dopo aver incassato l?unanimità in direzione sui suoi 5 punti, si...