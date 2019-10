Invasione turca in Siria | Socialisti in piazza Santi Apostoli al fianco popolo curdo e

Siria - tra gli sfollati dell’ Invasione turca di Afrin : “Massacri e violenze da Erdogan e dai suoi alleati - ci riprenderemo le nostre terre” – VIDEO : “Se ci avviciniamo di più, ci sparano“. Siamo a Kobane, a meno di 500 metri dal muro che separa il Kurdistan Siria no dalla Turchia. Con noi c’è Bahri Mohammad, costretto a fuggire all’inizio del 2018 dal cantone di Afrin , dove viveva, a causa dell‘invasione dell’esercito di Ankara e dei suoi alleati , i gruppi che compongono il Free Syrian Army. La famiglia di Mohammad, come quella di Zeinab Bakr, che ...

Dietro il primo, poi rimangiato, via libera degli Usa all'operazione della Turchia c'è anche una sfida tra Trump e Putin su Ankara. Ma adesso la situazione, tra Isis e migranti, rischia di sfuggire di mano

L’altra Invasione turca : “Sono cipriota”, ha detto il presidente della Commissione uscente Jean-Claude Juncker rivolgendosi alla plenaria del Parlamento europeo a Bruxelles. Juncker ha messo in ordine le priorità europee in fatto di invasioni turche perché mentre Erdogan invade il nord della Siria nel frattempo ha aperto un

Siria - civili in fuga da Invasione turca : 7.40 Sono più di 70mila gli sfollati tra la popolazione civile del nord della Siria dall'inizio dell'offensiva turca, scattata mercoledì scorso. Lo hanno denunciato gli attivisti dell'Osservatorio Siriano per i diritti umani. Ieri l'Unhcr -Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati- parlava di decine di migliaia di civili in fuga dai combattimenti innescati dall'operazione "Fonte di pace" voluta da Erdogan.