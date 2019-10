Inter | viva la suggestione Ibrahimovic anche se il club avrebbe smentito la cosa

Silvio Berlusconi svuotato da Renzi. Fuoco incrociato : "La cosa Interessante..." - retroscena da Italia Viva : Non vuole svuotare il M5s, ma Silvio Berlusconi. Secondo Augusto Minzolini, Matteo Renzi avrebbe ammesso con i fedelissimi di Italia Viva che la "campagna acquisti" tra i grillini andrà in stand-by, almeno fino all'approvazione della legge di bilancio. Diverso è, invece, l'orientamento sul fronte de

Maria Elena Boschi a L'Intervista di Maria Latella : "Ci sono molti parlamentari Interessati a Italia Viva" : Smentisce le voci di arrivi di parlamentari di Forza Italia guidati da Mara Carfagna - "non sono vere, lo ha confermato la stessa vicepresidente Carfagna qualche giorno fa - ma Maria Elena Boschi, ospite di Maria Latella a L'intervista su SkyTg24, annuncia che "ci sono dei parlamentari di varie forz

Almaviva - accordo al ministero del Lavoro : “Niente licenziamenti e cig fino a marzo. Ora Interventi strutturali sui call center” : Stop ai 1.600 licenziamenti minacciati da Almaviva e cassa integrazione al 35% almeno fino a marzo del 2020. Lo prevede l’accordo siglato al ministero del Lavoro al tavolo con l’azienda dei call center, i sindacati, la ministra Nunzia Catalfo, il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano e rappresentanti dell’Ars e del Comune di Palermo. “Tim e Wind hanno garantito una programmazione di incremento dei volumi di traffico ...

Matteo Renzi - il sondaggio Interno a Italia Viva : Bellanova e Boschi umiliano il loro leader : Gli Italiani non si fidano di Matteo Renzi, i sondaggi che danno Italia Viva a nemmeno il 5 per cento lo dimostrano: "Renzi ha voluto dare, almeno pubblicamente, il messaggio di una scissione non traumatica con il Pd e questo concetto è stato metabolizzato dai suoi elettori. Infatti il 67% pensa che

Matteo Salvini - addio agli Interni? Festeggiamenti al campo rom di Milano : "Evviva - mi ubriaco" : Matteo Salvini non è più il ministro degli Interni dal 5 settembre. Come avranno preso la notizia i rom di Milano? Per scoprirlo, siamo andati nel campo rom situato a via Monte Bisbino, nella periferia nord di Milano. Tra rifiuti in decomposizione e fabbricati fatiscenti, ci siamo addentrati all’int

Biglietti Inter-Slavia Praga : iniziata la vendita online e presso la rete Vivaticket : L’Inter farà il suo esordio nel Gruppo F della Champions League martedì 17 settembre 2019 alle ore 18.55. I nerazzurri affronteranno lo Slavia Praga a San Siro. La prima sfida europea di questa stagione sarà agevole e non bisognerà commettere errori se non si vorrà già compromettere l’avventura. Seguiranno poi le sfide contro le più quotate Barcellona e Borussia Dortmund nelle giornate successive. La società nerazzurra ha messo a disposizione ...

Inter - sarebbe ancora viva l'ipotesi Napoli per Icardi : Il nome di Mauro Icardi potrebbe infiammare questi ultimi giorni di calciomercato. Il centravanti argentino non rientra nel progetto tecnico dell'Inter e il concetto gli è stato ribadito anche nell'incontro avuto martedì pomeriggio alla Pinetina con l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e il presidente, Steven Zhang. Dopo i rifiuti alle offerte arrivate dalla Roma, dal Monaco e dall'Arsenal, restano potenzialmente in corsa per l'ex ...