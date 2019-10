Industrie Fluviali | nasce il nuovo ecosistema culturale di Roma nell’ex Lavatoio del

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 16 ottobre 2019): nel cuore del quartiere Ostiense, dal 25 ottobre 2019,un. Parole d’ordine: accessibilità, integrazione, sinergia, rigenerazione urbana, sostenibilità, tecnologia.Lanario di Via del Porto Fluviale, riprogettato a partire dalle richieste del territorio raccolte tramite indagine social e mirata, unspazio dall’archeologica industriale capitolina viene restituito e aperto alla città: quiun polo imprenditoriale per imprese, start up, artigiani e non solo; qui fioriranno un orto urbano, un orto idroponico, un giardino sensoriale e un giardino d’inverno; qui viene proposto un fitto calendario di eventi aperti e dedicati a tutti e completamente accessibili, affiancati da un bistrot a KM zero; qui apre alla città uno spazio poliedrico dedicato al mondo dell’innovazione, sociale e ...

OttavoColle : Ottavo Colle attivo da anni nel panorama dell’archeologia industriale di Ostiense e Testaccio non poteva mancare ne… -