Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Entro la fine del mese Bolivia, Argentina e Uruguay andranno alle urne per eleggere i nuovi presidenti, una tornata elettorale che potrebbela geografia politica dell’Latina. Con ildi domenica la Bolivia chiuderà una lunga campagna elettorale in cui i colpi bassi non sono mancati, tra accuse di corruzione e di colpevolezza e mala gestione per gli incendi al presidente in carica, e allarmi di Evo Morales sul pericolo di colpo di stato in caso di una sua vittoria propugnato da civili ed ex militari.Se la disastrosa situazione economica dell’Argentina è destinata a pesare sul risultato delil 27 ottobre, a favore del governo di Morales, in carica dal 22 gennaio 2006, gioca positivamente lo sviluppo degli ultimi dieci anni che fa della Bolivia il Paese che cresce di più inLatina, per quanto la povertà estrema ...

HuffPostItalia : Il voto in Sud America può cambiare il volto del continente - MorganBolt3 : @LegaSalvini Se la Lega e @matteosalvinimi apoggiano la indipendenza Catalana e I terroristi CDR la prossima cosa c… - pierocalaciura : @mariellaM5S @matteosalvinimi GLI SEMBRA CHE GLI ITALIANI SONO TUTTI CREDULONI E CHE NON RAGIONANO IO DEL SUD NON… -