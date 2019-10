Il TAR del Veneto ha permesso il prestito dell’Uomo Vitruviano di Leonardo al Louvre

Le tensioni sui dazi al centro dell'incontro Trump-MatTARella : Sui dazi è necessario “trovare un punto di incontro” per “evitare ritorsioni”. È il punto centrale dell’incontro alla Casa Bianca tra il presidente americano Donald Trump e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’Unione europea - ha dichiarato Trump - deve evitare ritorsioni per i dazi Usa sulle importazioni europee da 7,5 miliardi di dollari che scatteranno dal prossimo 18 ottobre, ...

Non è il numero dei parlamenTARi a determinare la qualità della democrazia : Devo confessare che del taglio dei parlamentari mi disturbava parecchio il piglio antipolitico con cui era nata e l’idea originaria: che andasse ridotto il numero dei “parassiti” e risparmiato sui costi della politica. La politica costa e deve costare per consentire un esercizio democratico. Poiché ci siamo arrivati (e penso che politicamente non se ne potesse prescindere), spero ora che nel dibattito politico la ...

Olimpiadi Tokyo 2020 : il CIO vuol sposTARe la maratona e la marcia a Sapporo per il problema del caldo : Ci sono novità dal Giappone relativamente all’organizzazione delle gare delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il CIO ha annunciato che le prove della maratona e della marcia saranno spostate a Sapporo. Questo cambiamento è legato al problema della temperatura che potrebbe essere rilevante nel corso dei Giochi. Si teme, infatti, il gran caldo e pertanto avallare il trasferimento nell’area di Hokkaido, dove notoriamente la colonnina di ...

Savelli sulla Nazionale : gli errori delle riserve sono figli della volontà di farsi noTARe : Su Libero, Claudio Savelli scrive della partita di ieri tra Italia e Liechtenstein. Finora, gli azzurri hanno sempre affrontato con sufficienza partite di questo tipo, dove non c’era interesse circa il risultato. Hanno sempre risparmiato le forze in vista degli impegni con i rispettivi club. Non ieri. “l’Italia non è perfetta tatticamente, si sbilancia troppo dimenticandosi le coperture preventive, e infatti rischia in avvio (e non solo) di ...

L'oroscopo del weekend dal 18 al 20 ottobre : Leone curioso - SagitTARio determinato : L'oroscopo del weekend promette splendide novità amorose e ciascun segno zodiacale diventa più romantico e sensibile nei confronti dell'amore. La posizione favorevole di Luna in Gemelli e poi in Cancro, dà il via all'approfondimento delle emozioni e lo fa in maniera più profonda e concreta. Sensazioni amichevoli sono garantite dall'astro d'argento in Gemelli che rende il modo di fare più allegro e frizzante, mentre l'astro d'argento in Cancro ...

A Napoli sTARtup protagoniste per il roadshow della terza edizione B Heroes : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Fa tappa a Napoli il roadshow della terza edizione di B Heroes, programma di accelerazione, mentorship, investimento e comunicazione rivolto a startup ad alto contenuto di innovazione con sede operativa in Italia ideato da lm Foundation, fondazione che ha lo scopo di promuovere l’innovazione per lo sviluppo sostenibile con la collaborazione di Intesa Sanpaolo. Sono 16 le startup preselezionate, ...

Il CIO intende sposTARe la maratona delle Olimpiadi 2020 da Tokyo a Sapporo : Il Comitato Olimpico Internazionale sta pianificando di spostare la maratona e le gare di marcia delle Olimpiadi estive del 2020 da Tokyo a Sapporo per questioni climatiche. Secondo il CIO lo spostamento delle gare a Sapporo, città sede dei Giochi invernali

La data d’uscita del nuovo album dei Coldplay svelata da una grafica pubbliciTARia? : Il nuovo album dei Coldplay sta per arrivare? Stando alle numerose indiscrezioni che si sono rincorse in rete, il ritorno del gruppo di Chris Martin potrebbe arrivare prima del previsto, come svelato da una grafica pubblicitaria affissa per errore. Sembrerebbe, infatti, che sia stata affissa una grafica pubblicitaria alla stazione metropolitana Paulista di San Paolo, immediatamente identificata dai fan del gruppo come uno spoiler per il ...

Storie Italiane - Lory Del Santo si commuove per il figlio e svela di voler adotTARe una bimba : Lory Del Santo si commuove nel salotto di Storie Italiane ricordando il figlio Loren e confessando il sogno di adottare una bambina insieme al compagno Marco Cucolo. Ospite di Eleonora Daniele, la showgirl ha ripercorso alcuni episodi tragici della sua vita, dimostrando, ancora una volta, la sua grande forza. L’esistenza di Lory infatti è stata segnata da grandi amori e successi, ma anche da drammi, come la morte di Connor, il primogenito, ...

Monza - la metropolitana rischia di salTARe per colpa del governo : Pina Francone Le colpe del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, che non ha ancora sbloccato lo stanziamento di 900 milioni di euro per la metro Che fine hanno fatto i 900 milioni di euro, previsti dalla scorsa Finanziaria, per il prolungamento della metropolitana 5 da Milano fino a Monza? Una cifra importante tenuta congelata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. E ora il progetto potrebbe andare in soffitta ...

F1 - Mondiale 2021 : c’è l’accordo per ospiTARe un appuntamento del Circus a Miami : Giungono novità circa l’organizzazione di un GP negli Stati Uniti e per la precisione a Miami, in Florida. Come riportano le cronache locali, gli organizzatori del Circus e l’Hard Rock Stadium hanno trovato l’accordo per ospitare il weekend nel maggio del 2021, l’anno della “rivoluzione regolamentare” della massima categoria dell’automobilismo. Il tracciato, quindi, non si svilupperà nel centro cittadino ...

