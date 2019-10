Il Segreto | puntate 17 e 18 ottobre | Prudencio disobbedisce alla Montenegro

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 21-27 Ottobre 2019 : Elsa Arrestata! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 21 a domenica 27 Ottobre 2019: Fernando ritorna fidanzato. Elsa viene arrestata con l’accusa di adulterio! Anticipazioni Il Segreto: Severo è rovinato, mentre Fernando ritorna con Maria Elena, la sua misteriosa fidanzata! Elsa viene arrestata con gravissime accuse, mentre Adela rischia un nuovo linciaggio! Ingiustizie, manipolazioni, sospetti, scoperte, ritorni, amori sempre più ...

Il Segreto puntate 16-17 ottobre : l'amante della Ramos viene trovato e costretto a parlare : Gli episodi de Il Segreto di mercoledì 16 e giovedì 17 ottobre saranno incentrati sulla furia di Donna Francisca e sulla confessione di Juanote. Si ricorda, infatti, che Isaac era andato via dal paese per mettersi sulle tracce dell'amante di sua moglie Antolina. Dopo una serie di peripezie, finalmente, l'uomo riuscirà a scoprire l'identità della persona in questione. A quanto pare si tratta di Juanote. Donna Francisca, intanto, deciderà di ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 20 al 26 ottobre 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Il SEGRETO da domenica 20 a sabato 26 ottobre 2019: Francisca interviene alle “riunioni” per sole donne, spiazzando Adela e Irene con i suoi discorsi. Tuttavia le uditrici, comprese Marcela e Consuelo, iniziano a dare ascolto alle parole della Montenegro. Severo continua a nascondere a tutti quanti di aver chiesto soldi a Prudencio per poter incominciare i lavori nelle risaie e questo crea ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : la morte di Antolina : Il Segreto, Anticipazioni puntate straniere: Antolina spara ad Isaac Il Segreto è un susseguirsi di colpi di scena. Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano un colpo di scena clamoroso: Antolina morirà! La perfida ex ancella di Elsa, diventata poi la moglie di Isaac, uscirà di scena per sempre. Nelle puntate straniere de Il Segreto, infatti, come svelato dal settimanale Nuovo Tv, Antolina escogiterà un piano diabolico per eliminare ...

Il Segreto - trame prossime puntate : una notizia preoccupante : Anticipazioni Il Segreto dal 14 al 20 ottobre: il dramma di Severo A Il Segreto i colpi di scena si susseguono. Le anticipazioni de Il Segreto dal 14 al 20 ottobre svelano che Severo finirà sul lastrico. A Julieta e Saul viene comunicato che se distruggeranno le prove dell’omicidio dei Molero potranno restare a Puente Viejo ma loro si rifiutano. Vogliono andare via e vivere il loro amore lontano da tutto e tutti. Nelle nuove puntate de ...

Il Segreto puntate al 19 ottobre : l'uomo che mise incinta Antolina è Juanote : Nel corso della prossima settimana vedremo che accadranno dei colpi di scena nel corso della soap opera Il Segreto. Isaac sarà sempre più deciso ad indagare sul passato di sua moglie. Per tale ragione si metterà sulle tracce dell'uomo che la mise incinta. Dopo un bel po' di indagini emergerà, finalmente, la verità. La persona in questione è Juanote. In paese, intanto, si consumerà una vera e propria congiura contro Adela. La donna sarà ...

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 14-20 ottobre 2019 : Il Dramma di Severo! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 14 a domenica 20 ottobre 2019: Adela rischia il linciaggio! Severo in povertà! Isaac lascia Antolina, ma… Anticipazioni Il Segreto: Severo, sul lastrico, chiederà un prestito a Prudencio che, a causa di Francisca, sarà restio a concederglielo! Nel frattempo, Adela riceverà una lettera che la preoccuperà, mentre Maria deciderà di restare alla Casona! Isaac metterà Antolina alle strette: ha ...

Il Segreto - puntate del 9 e 10 ottobre : Isaac indaga sul padre del bambino di Antolina : Nuovi ed emozionanti episodi de Il segreto attendono i numerosissimi fan nei pomeriggi del 9 e 10 ottobre prossimi, dove vedremo come proseguiranno le vicende dei protagonisti di Puente Viejo. In particolare le anticipazioni svelano che Isaac, dopo le parole di Alvaro, avrà la conferma anche dal dottor Zabaleta che Antolina era incinta da non più di dodici settimane al momento dell'aborto. Questo farà sì che il carpentiere capirà di essere stato ...

Il Segreto puntate spagnole : Marcela fa una scioccante scoperta su Matias : Anticipazioni spagnole Il Segreto: Matias e Marcela sempre più lontani Le ultime puntate spagnole de Il Segreto vedono Matias e Marcela sempre più distanti. In particolare, la situazione diventa critica quando il Castaneda viene arrestato. Pare che non assisteremo proprio al momento in cui il figlio di Emilia finisce in carcere. Infatti, il pubblico spagnolo […] L'articolo Il Segreto puntate spagnole: Marcela fa una scioccante scoperta su ...

Il Segreto - anticipazioni puntate spagnole : una decisione drastica : anticipazioni Il Segreto, puntate straniere: Maria spara a Fernando Prima dell’inizio della nuova stagione de Il Segreto succederanno tante cose a Puente Viejo. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto svelano che Maria sparerà a Fernando: lo ucciderà? Mesia è scampato all’esplosione del monastero. Ritornato a Puente Viejo ha rapito i figli di Maria e Gonzalo. Ora vuole uccidere Maria Castaneda perché possa essere sua almeno dopo la ...

Anticipazioni il Segreto - Puntate Spagnole : Francisca Lascia Raimundo! : Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole: circostanze tragiche costringono molti abitanti di Puente Viejo a Lasciare il paese. Ecco perché e cosa succede alla relazione tra Francisca e Raimundo… Grandi colpi di scena in arrivo nelle Puntate Spagnole de Il Segreto. Dopo gli avvenimenti legati a Fernando che hanno tenuto con il fiato sospeso il pubblico della soap, adesso stanno per succedere altre cose che riguardano direttamente ...

Il Segreto puntate 5 e 6 ottobre : Antolina dice a tutti la verità sull'eredità di Elsa : Gli appuntamenti con Il Segreto di sabato 5 e domenica 6 ottobre saranno un tripudio di colpi di scena e rivelazioni un po' inattese. In tali episodi vedremo che Isaac continuerà a essere sulle tracce di Antolina e Alvaro. I due, infatti, si sono dati alla fuga subito dopo l'annullamento inaspettato del matrimonio. L'uomo è intento a vendicare Elsa proprio per il torto subito sull'altare. La donna starà molto male per quanto accaduto e, ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : Donna Francisca torna per riprendersi la villa : Molte cose cambieranno nelle puntate spagnole de Il Segreto dopo il salto temporale di quattro anni che ha segnato l'inizio della dodicesima stagione. L'incendio provocato da Fernando Mesia distruggerà diversi edifici di Puente Viejo, spingendo i suoi abitanti alla fuga. Tra di essi, ci saranno anche Donna Francisca e Raimundo che piangeranno la perdita della villa e decideranno di trasferirsi a Madrid per cominciare una nuova vita. La loro idea ...

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 7-13 ottobre 2019 : Arriva Lola - la Sosia di Pepa Balmes! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 7 ottobre a domenica 13 ottobre 2019: Alvaro sbugiarda Antolina! Arriva la bellissima Lola… Anticipazioni Il Segreto: Arriva Lola, una ragazza bellissima estremamente somigliante a Pepa! Julieta e Saul lasciano Puente Viejo. Prudencio diventa un usuraio! Severo in difficoltà economiche! Alvaro confessa ad Isaac i dettagli del patto stretto con Antolina! Ci aspettano episodi ricchi di novità ...