Il Segreto anticipazioni | DONNA FRANCISCA vuole uccidere SEVERO

Il Segreto anticipazioni Spagnole : il ritorno della perfida Zia Eulalia : La storica nemica di Francisca, Eulalia Castro, sta per tornare nelle trame della soap. Vediamo come si inserirà nelle storyline in corso.

Il Segreto anticipazioni 15-16 ottobre : la moglie di Isaac nega ancora la sua infedeltà : Tornano le anticipazioni della soap Il Segreto che, in questo frangente, si soffermano su quanto accadrà nelle puntate attese per oggi 15 e domani 16 ottobre. Come di consueto, la soap verrà trasmessa alle ore 16:10 circa su Canale 5. A Puente Viejo, i sovversivi che da diverso tempo minacciano l'incolumità di Adela verranno messi in fuga da Donna Francisca. Saul e Julieta faranno sapere di essere giunti in Italia senza alcun problema. Isaac ...