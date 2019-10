Il Regno Unito ha rinunciato a un controverso provvedimento per controllare l’età e

Ciclismo su Pista - Europei 2019 : Italia terza anche nelle qualificazioni dell’inseguimento a squadre maschile. Sarà semifinale con il Regno Unito : Scende in Pista l’Italia campione d’Europa in carica dell’inseguimento a squadre maschile per difendere il suo titolo nella rassegna continentale di Apeldoorn. A rappresentare i colori azzurri, nelle qualificazioni in programma oggi, il quartetto composto da Filippo Ganna, Francesco Lamon, Simone Consonni e Davide Plebani. Rispetto a Glasgow 2018 le novità sono gli ultimi due citati, che prendono il posto di Elia Viviani e ...

Brexit - Guardian : “Unione europea e Regno Unito sono a un passo dall’accordo”. Decisive concessioni di Johnson sul confine irlandese : Nell’ultimo giorno utile, secondo la legge anti-no deal votata dal Parlamento di Westminster, per raggiungere un accordo tra Regno Unito e Unione europea sulla Brexit senza ricorrere a un ulteriore rinvio del divorzio, il Guardian, citando fonti di Bruxelles e Londra, dice che le parti sono a un passo dall’accordo. Un testo, si legge, potrebbe essere reso pubblico già domani. A sbloccare la situazione sono le concessioni a cui ha ...

La storia dell’inno del Liechtenstein (che è uguale a quello del Regno Unito) : L’inno ufficiale del Liechtenstein, “Oben am jungen Rhein” ha la melodia in comune con l’inno del Regno Unito. Del resto non è il solo. La melodia, scrive Calcio e Finanza, fu composta intorno al 1740 da un compositore ignoto per ordine di Giorgio II Hannover, re della Gran Bretagna e, dal 1745, diventò l’inno del Regno Unito. Fu l’inno dell’intero Commonwealth. Fu inno nazionale del Canada fino al 1980. ...

Anche il Regno Unito sospenderà la vendita di armi alla Turchia : Il Regno Unito ha deciso di sospendere le vendite di armi alla Turchia a causa dell’operazione militare in corso nel nordest della Siria contro i curdi siriani, cosa già fatta da altri paesi europei, tra cui l’Italia. Lo ha detto il

Regno Unito - 12enne trovato morto sui binari : stava giocando vicino la linea dell’alta tensione : I fatti sono avvenuti nella serata di ieri a Bootle, nel Merseyside, vicino Liverpool. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia e vigili del fuoco. Un altro ragazzino di 12 anni sarebbe stato trovato sulla scena. Al momento comunque l'incidente non viene trattato come sospetto.Continua a leggere

Regno Unito - mamma e figlio di tre settimane accoltellati in casa - il bimbo muore : arrestato 27enne : L'aggressione è avvenuta mercoledì 2 ottobre a Wallsend, North Tyneside. La polizia ha arrestato Denis Erdinch Beytula, un 27enne di nazionalità bulgara che pare conoscesse la madre della giovanissima vittima. La donna, 21 anni, si sta ancora riprendendo in ospedale.Continua a leggere

Nel Regno Unito nasce una clinica per combattere la dipendenza da videogiochi nei bambini e giovani adulti : Si torna a parlare di dipendenza da videogiochi, malattia ufficialmente riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché il Sistema Sanitario Nazionale del Regno Unito ha aperto la prima clinica per combattere la dipendenza da videogiochi. Questa clinica si incentrerà sui problemi legati ai videogiochi nei bambini e nei giovani adulti fino ai 25 anni.Simon Stevens, Amministratore delegato di Servizio Sanitario Nazionale inglese, ha ...

Secondo un istituto di ricerca economico britannico una Brexit senza accordo farebbe crescere il debito pubblico del Regno Unito ai livelli degli anni Sessanta : Secondo l’Institute for Fiscal Studies, un istituto di ricerca economico britannico, anche una Brexit senza accordo «relativamente positiva» farebbe aumentare il debito pubblico del Regno Unito ai livelli più alti dagli anni Sessanta. Secondo le previsioni il debito potrebbe raggiungere i

Scozia - dare uno schiaffo ai figli sarà illegale : i genitori punibili penalmente. È la prima volta in Regno Unito : La Scozia sarà con grande probabilità il primo Paese del Regno Unito a rendere illegale, e punibile penalmente, i castighi fisici rivolti dai genitori ai figli. Una normativa ad hoc è stata infatti presentata al Parlamento locale di Edimburgo dal governo guidato da Nicola Sturgeon e si ritiene che sarà ampiamente supportata nel corso della votazione prevista per martedì 8 ottobre. La proposta scozzese di abolizione è stata promossa da un ...

Secondo la Corte Suprema di Belfast - la legge sull’aborto dell’Irlanda del Nord viola il rispetto dei diritti umani del Regno Unito : La Corte Suprema di Belfast, capitale dell’Irlanda del Nord, ha stabilito che le limitazioni all’aborto in Irlanda del Nord e in contrasto con il resto del territorio britannico violano gli impegni del Regno Unito in materia di diritti umani. L’Irlanda

Allerta Meteo - dopo aver devastato le Azzorre l’Uragano Lorenzo minaccia Irlanda e Regno Unito : mappe impressionanti - massima allerta : L’Uragano Lorenzo ha colpito molto duramente l’arcipelago portoghese delle isole Azzorre e adesso sta continuando a risalire l’oceano Atlantico orientale verso Nord/Est, diretto in Europa. La tempesta, con una traiettoria particolarmente insolita, è ancora molto violenta relativamente alla latitudine decisamente settentrionale raggiunta: mantiene lo status di 1ª categoria sulla scala Saffir-Simpson, con venti vicini ai 150km/h ...

Mercoledì il Regno Unito presenterà all’Unione Europea una nuova proposta di accordo su Brexit : Il governo del Regno Unito ha annunciato che Mercoledì verrà presentata all’Unione Europea una nuova proposta di accordo su Brexit, per evitare la possibilità che il Regno Unito esca dall’unione senza un accordo (“no deal”). La proposta è stata descritta

Facebook potrebbe dover fornire alla polizia del Regno Unito l’accesso ai messaggi crittografati : Stando a quanto riportato da Bloomberg, Facebook e WhatsApp dovranno fornire alla polizia del Regno Unito l'accesso ai messaggi crittografati L'articolo Facebook potrebbe dover fornire alla polizia del Regno Unito l’accesso ai messaggi crittografati proviene da TuttoAndroid.

Uragano Lorenzo : allerta alle Azzorre per venti distruttivi e onde di 10 metri - effetti anche su Regno Unito e Irlanda [MAPPE e DETTAGLI] : L’Uragano Lorenzo rimane un sistema impressionante che ora inizia ad accelerare verso nord-est. Come sistema di categoria 2, ha venti massimi di 175km/h e pressione centrale di circa 952hPa. Le raffiche più forti stanno raggiungendo i 220km/h, confermati dall’ultimo volo di ricognizione della NOAA. Lorenzo è un Uragano molto grande con un deflusso ben definito e continua a dirigersi verso le Azzorre. Si prevede che passi proprio ad ovest delle ...