Il re del Marocco ha graziato la giornalista condannata al carcere con l’accusa di aver

Rally del Marocco 2019 - Fernando Alonso chiude 27° : “Ottima esperienza - non so se faremo la Dakar” : Fernando Alonso ha concluso il Rally del Marocco al 27esimo posto assoluto. La prima esperienza dello spagnolo nei raid non è stata delle migliori, il risultato del due volte Campione del Mondo di Formula Uno è stato inficiato dalle 70 ore di penalità accumulate nella terza tappa quando aveva rotto una sospensione dopo essere finito in un fosso che a suo dire non era segnalato nel road-book. L’asturiano si era presentato in Africa per ...

Fernando Alonso infuriato al Rally del Marocco : “C’era una buca enorme - rotta la sospensione”. Ritiro nella terza tappa : Fernando Alonso si è letteralmente infuriato al termine della terza tappa del Rally del Marocco. Il due volte Campione del Mondo di Formula Uno si è dovuto ritirare per un incidente dopo aver portato a termine soltanto il primo dei tre tratti cronometrati (80 km su 363 km). La Toyota dello spagnolo è tornata al bivacco sul carro attrezzi e le accuse agli organizzatori sono puntualmente arrivate: “Tre delle prime dieci auto hanno avuto ...

Malcuit rifiuta la convocazione del Marocco e aspetta la Nazionale francese : Kevin Malcuit rifiuta la convocazione della Nazionale del Marocco. Secondo quanto riporta France Football, il difensore del Napoli ha deciso di non accettare la chiamata del tecnico Vahid Halilhozdic per le due gare contro il Gabon e la Libia restando in attesa di una chiamata dalla Francia. L'articolo Malcuit rifiuta la convocazione del Marocco e aspetta la Nazionale francese sembra essere il primo su ilNapolista.

Fernando Alonso pronto per il Rally del Marocco : “voglio una gara senza problemi. Obiettivo? Accumulare chilometri” : Fernando Alonso è carico in vista dell’inizio del Rally del Marocco: l’ex pilota di F1 non vede l’ora di gareggiare Tutto pronto per il Rally del Marocco, gara che prenderà il via domani all’alba da Fez e vedrà impegnato anche Fernando Alonso. Sono 5 le tappe previste: la 1ª da Fez a Erfoud, nel sud del Paese; la 2ª e la 3ª con partenza e arrivo a Erfoud; mentre la 5ª vedrà il ritorno a Fez. Fernando Alonso è carico ...

Benatia lascia la nazionale del Marocco : “Non è stata una decisione facile” : Mehdi Benatia non indosserà più la maglia della nazionale marocchina. E’ stato lo stesso 32enne centrale ex di Udinese, Roma, Bayern Monaco e Juve, oggi all’Al Duhail in Qatar, ad annunciare la sua scelta ai microfoni di beIN Sports. “Non è stata una decisione facile ma ho comunicato una decina di giorni fa al nuovo Ct che avrei chiuso la mia carriera in nazionale“. Benatia, che lascia da capitano del Marocco, ha ...

Migranti - barcone si capovolge al largo della Libia : oltre 50 persone in mare. E tra Spagna e Marocco naufraga un gommone : sette morti : Il Mediterraneo rischia di inghiottire altre vite e ora è partita la corsa contro il tempo per cercare di salvarle. Un barcone con oltre cinquanta Migranti a bordo si è infatti capovolto al largo della Libia. Nonostante Alarm Phone avesse allertato le autorità di Tripoli, Italia e Malta, come ha denunciato l’organizzazione, nessuno “ha mandato soccorsi”. E intanto più a ovest, sempre nel mare che divide l’Africa del nord ...

Migranti - naufragio al largo del Marocco : 16.00 Nel tentativo di raggiungere l'Europa un gommone è naufragato al largo di Mohammedia, 70 km a sud della capitale del Marocco, Rabat. Recuperati sette cadaveri, mentre tre persone sono state trovate ancora in vita. Nel frattempo continuano le ricerche di altri eventuali occupanti del gommone. E mentre resta inascoltato l' allarme di Alarm Phone per un'imbarcazione in pericolo con 56 persone a bordo, al largo della Libia, in un tweet Unhcr ...

Maria Antonietta Tilloca del primissimo Grande Fratello? Come vive oggi (in Marocco) : Sono passati esattamente 19 anni dalla messa in onda della prima puntata del Grande Fratello. Era il 14 settembre 2000 e tra i primissimi concorrenti del reality che ancora oggi fa boom di ascolti c’era Maria Antonietta Tilloca. Aveva 27 all’epoca e arrivò a un soffio dalla semifinale. Che fine ha fatto? In occasione del 19esimo compleanno del reality, l’ha intervistata Il Fatto Quotidiano, a cui Maria Antonietta ha innanzitutto raccontato Come ...