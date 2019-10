Il Ranking Uefa dei calciatori | ecco i migliori | la classifica | cinque gli italiani

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Laha pubblicato ildei, ladeigiocatori europei stilata in base alle prestazioni nelle rispettive nazionali tra Nations League, amichevoli e gare di qualificazione. Graduatoria, dunque, avviata dal settembre del 2018. Tra i primi 100, 5sono gli, 12 invece iche militano in Serie A. Non mancano le sorprese, sia in positivo che in negativo. In ordine decrescente, troviamo all’87° posto l’esterno dell’Inter Valentino Lazaro, che tanto bene sta facendo con la nazionale austriaca. Due juventini tra 76° e 68° posto, Miralem Pjanic e Giorgio Chiellini, quest’ultimo nonostante non giochi in azzurro da giugno. Al 62°, altro italiano, Gigio Donnarumma, mentre due posizioni più sotto c’è il nuovo acquisto dell’Atalanta Ruslan Malinovskyi. 56° posto per Dries Mertens, 53° per Jorginho, a ...

