Il Paradiso delle signore | spoiler 17-18 ottobre | Margherita sta molto male

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Le ultime due puntate della prima settimana del ritorno delsarannomovimentate. Negli episodi del 17 e 18il pubblico potrà assistere all'evento più atteso del momento, ovvero le nozze tra Vittorio e Marta. L'evento, però, sarà ricco di colpi di scena. Cosimo, ad esempio, approfitterà di Salvatore che si allontanerà per prendere da bere, per invitare Gabriella a ballare. Nicoletta, invece, deciderà di rimanere a casa e di non recarsi al matrimonio senza suo marito. La donna, però, sarà presa dal panico perché la sua piccolanon starà affatto bene. Per tale ragione, contatterà Angela per chiederle un aiuto disperato....

