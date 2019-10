Il Milan mai così in rosso | Elliott chiude il bilancio a meno 146 milioni di euro

Maltempo : a Milano sistema di allerta con chiamate - sms e mail : Da oggi i cittadini che vivono nelle zone di Milano a rischio esondazione di Seveso e Lambro potranno essere allertati, in vista di forti temporali o in caso di superamento delle soglie dei fiumi e di esondazione, con il nuovo sistema di allerta della Protezione civile del Comune di Milano. I cittadini potranno scegliere di essere informati attraverso un sms, una mail o una chiamata preregistrata ma si dovranno prima iscrivere compilando una ...

Di Maio e il nuovo decreto sui migranti : «Così funzioneranno i rimpatri veloci» E Sala : mille clandestini via da Milano : Lo hanno firmato i ministri Di Maio (esteri) e Bonafede (giustizia). I tempi di allontanamento dall’Italia scendono da 2 anni a 4 mesi. Il meccanismo: in mancanza di prove specifiche di persecuzione, la domanda di asilo verrà respinta

Milan - Pepe Reina mette le cose in chiaro : “si può anche perdere - ma l’anima non deve mancare mai” : Il portiere del Milan ha analizzato il momento negativo della formazione rossonera, esprimendo il proprio personale punto di vista L’inizio di campionato del Milan non è stato certamente dei migliori, anzi il club rossonero non partiva così male da 81 anni. Due vittorie e quattro sconfitte in sei giornate, con la delicata trasferta di Genova all’orizzonte per provare a raddrizzare una classifica che piange. Spada/LaPresse A ...

Milan - la cruda realtà di Giampaolo : “ce la siamo fatta sotto. Sembrava che non avessimo mai fatto un allenamento insieme” : Marco Giampaolo non nasconde la pessima prova del Milan contro la Fiorentina: l’allenatore rossonero punta il dito contro la poca coesione dei suoi ragazzi Un Milan disastroso quello che ha perso 1-3 contro la Fiorentina a San Siro nella 6ª Giornata di Serie A. I rossoneri hanno giocato impauriti, minati nelle certezze da un’aspra contestazione dei tifosi, finendo per risultare inermi sotto i colpi della Fiorentina. Una squadra ...

Giampaolo : «Stasera sembrava che il Milan non si fosse mai allenato insieme» : Intervista di Giampaolo a Sky Sport. A Torino la squadra ha giocato una partita ricca di personalità, mi era piaciuta, avevo intravisto sprazzi di cose che voglio la squadra faccia. Oggi la partita è stata giocata male individualmente con poco senso collettivo, poi ci sono giovani forti a livello individuale ma la differenza la fa il senso della squadra. Quando le cose non vanno, bisogna avere la forza di aggrapparsi all’essere squadra. I ...

Milano - giù dall'ottavo piano con la figlia - la lettera d'addio : 'Mai pensato al suicidio' : "Non ho mai pensato al suicidio": una lettera scritta in forma di memoria difensiva il giorno prima della morte, suscita non pochi interrogativi su un caso, umano prima che giudiziario, amarissimo. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per istigazione al suicidio. Di certo, c'è una storia familiare difficile e molto ingarbugliata con coinvolgimento di servizi sociali e comunità, dietro la tragica vicenda della ...

Milan provinciale - così vince sempre l’Inter. Ormai del derby di Milano è rimasto solo il tifo : La grande attesa in settimana, le conferenze stampa con le solite frasi fatte su una “partita che vale doppio” e fa storia a sé, le coreografie e il tifo sugli spalti. E poi… nulla: in campo il derby di Milano praticamente non esiste più. Divario abissale, risultato scontato, nessuna tensione: non è più la sfida tra due grandi squadre che per una sera si contendono anche il primato cittadino, ma una partita normale, che non mette in palio ...

Milan - che stoccata da Berlusconi : “il derby mi ha deluso. Mai consigliato Giampaolo alla società. E su Boban e Maldini…” : Silvio Berlusconi deluso dall’esito del derby e dal gioco del Milan: l’ex patron rossonero svela di non aver mai consigliato Giampaolo alla società e preferisce sorvolare sulla coppia Maldini-Boban come dirigenti Il day after dopo aver perso il derby è sempre complicato, specie per i tifosi. Lo sanno bene i supporter del Milan che ieri notte hanno visto i rossoneri sconfitti nettamente dall’Inter per 0-2 nel derby di ...

Milan-Inter - la prima volta non si scorda mai : da Liedholm a Mourinho - ora tocca a Giampaolo e Conte : Il primo derby di Milano è come il primo amore: non si scorda mai. Sarà la prima volta per Marco Giampaolo e Antonio Conte. I due arrivano da imbattuti nei derby giocati a Genova e Torino. Una partita che fa storia a sé, frase retorica che descrive bene cosa significa derby a Milano. Ma Giampaolo e Conte non saranno i primi debuttanti. Nel novembre del 1952 l’Inter di Alfredo Foni difese streuamente per 85 minuti e a un soffio del ...

Damascelli : Il Milan è un album di figurine che cerca di ripristinare il passato ormai remoto : Tanti gol nella prima giornata di campionato, scrive Tony Damascelli sul Giornale, ma non siamo a livello dell’Europa, piuttosto si tratta “di deficienze difensive, errori grossolani tecnici e di lettura tattica”. In questo primo weekend di campionato le notizie sono due. Il ritorno in panchina di Mihajlovic, che vince la sua partita “con la vita maligna” e “il cammino opaco” del Milan, “anonimo, ...

Un Milan da non rivedere mai più : Il Milan allenato da Marco Giampaolo è uscito sconfitto dalla partita di esordio in campionato contro l’Udinese. A preoccupare il tecnico, la dirigenza e i tifosi non è tanto il risultato (in fondo è solo la prima giornata), quanto l’assenza di idee di gioco. Nell’arco dei novanta minuti, i rossoneri non sono mai riusciti ad impensierire il portiere avversario Musso. Le prime avvisaglie si erano già durante ...

Milano : Sala - 'città non ha mai sbandato - io continuo a farla andare avanti'' : Milano, 22 ago. (AdnKronos) - "Io Milano continuo a farla andare avanti, dopo si vedrà". Così il sindaco Giuseppe Sala replica a chi dice che il capoluogo lombardo è una città e non basta da sola a far crescere il Paese. Nel suo intervento dal Meeeting di Rimini, chiamato a raccontare la trasformazi