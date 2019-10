Il M5S chiede lumi sull’elezione di Miccichè a presidente della Serie A

Taglio parlamentari in Aula - Pd chiede vertice su riforme. M5S - noi leali : Per la seconda volta nel giro di una settimana (dopo l'ok in capigruppo alla calendarizzazione per l'Aula) il Pd, assieme a Leu e renziani, mantiene la parola data e vota al fianco dei 5 stelle il via libera in commissione Affari costituzionale al Taglio dei parlamentari, affidando al presidente Giuseppe Brescia il ruolo di relatore (assenti Lega e FdI, mentre FI e +Europa votano contro). Lunedi' la riforma-bandiera del Movimento sara' all'esame ...

Di Maio : “Senatrice M5S con Renzi? Ne parlerò col Pd - serve vincolo di mandato. E chiederò i 100mila euro di risarcimento a chi lascia” : “Una delle mie senatrici è passata a Renzi? Ne parlerò con il Pd, dobbiamo mettere fine a questo mercato delle vacche, sia dei parlamentari che passano ad altri gruppi, sia ai gruppi che ce li fanno entrare. E’ il momento di introdurre il vincolo di mandato”. Luigi Di Maio ha annunciato da New York, a margine dell’assemblea generale dell’Onu, che vuole mettere fine al “cambio di casacche” in parlamento. E ha aggiunto che ...

Fine vita - M5S : “Casellati si è offerta di fare telefonata informale alla Consulta per chiedere più tempo prima della sentenza” : Si riaccende il dibattito sul Fine vita e torna a infiammarsi la polemica. Questa volta, stando a quanto scritto in una nota dei parlamentari del Movimento 5 Stelle, c’è di mezzo anche la presidente del Senato: “E’ bene chiarire anche la nostra posizione su quanto emerso in ufficio di presidenza al Senato: la presidente Maria Elisabetta Casellati si è offerta di fare una telefonata informale alla Consulta per chiedere più tempo ...

Conte chiede la fiducia alla Camera : "M5S tradito - la Lega voleva più poltrone - più reddito di cittadinanza" : Il premier in mattinata aveva illustrato il programma di governo che punterà sull'ambiente a partire da una legge contro le trivelle. Sterilizzazione dell'Iva e riforma fiscale con carcere per i grandi evasori altri due punti qualificanti. Conte ha ribadito la collocazione atlantica ed europea del governo

Zingaretti dà il via libera al Conte bis. Ma chiede al M5S di abbandonare il populismo economico : Non c'è voluto molto, mezz'ora o poco più di incontro con il Capo dello Stato. Giusto il tempo di ufficializzare quello che tutti già sapevano. Il Pd dà il suo via libera al ritorno di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Non è dato sapere se questo basterà per far nascere un governo rosso-giallo. Di sic

Il governo si sblocca e il Pd chiede a Conte una mano per commissariare il M5S : Roma. Il tweet della verità – con la benedizione di Donald Trump a un Giuseppe Conte che, chiuso nel suo ufficio, dissimula perfino impassibilità coi suoi collaboratori – arriva a sancire l’inutilità dei residui sospetti sugli esiti della crisi nel mentre che un piano più su, a Palazzo Chigi, quell’

Governo - vertice M5S con Di Maio e il big. Il Quirinale chiede risposte ai partiti entro le 19 : È in programma a pranzo un vertice nel M5S per decidere quale strada prendere. Secondo quanto risulta a Il Messaggero al summit sono previsti Luigi Di Maio, Davide Casaleggio, Alessandro Di...