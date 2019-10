Il futuro medicina al convegno ‘The Healthcare to come’

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Prevenire, diagnosticare e curare le malattie sulla base delle caratteristiche dell’individuo. è questo l’obiettivo delladella persona, una delle prospettive più interessanti delladel terzo millennio e oggetto delinternazionale Theto come tenutosi presso l’Aula Magna dell’Università Statale di Milano. L’evento ha visto l’alternarsi di scienziati di altissimo profilo a livello internazionale che si sono confrontati sullapersonalizzata che rappresenta ildellastessa, affrontando svariati temi, fra cui gli orientamenti della ricerca, le prospettive cliniche, la sostenibilità e l’accesso alle cure, oltre che le implicazioni della raccolta e della gestione dei dati sensibili. A organizzare e promuovere il, che ha visto anche la ...

