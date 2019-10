“Il caso Vannini” | testimonianze e audio inediti sull’omicidio del 20enne a Ladispoli in

Caso Brenda - lutto per la famiglia : “Il papà è morto senza sapere cosa le sia successo” : Il papà di Brenda (Maria Aparecida Soares) è morto senza aver potuto conoscere la verità sulla sua scomparsa di sua figlia. La notizia arriva a Fanpage.it dal Brasile, dove solo recentemente la famiglia è venuta a conoscenza dell'indagine per omicidio aperta sulla scomparsa della 52enne di Castelnuovo del Garda.Continua a leggere

Atletica - Thomas Bach : “Il CIO spera che la WADA segua con attenzione il caso Salazar e dia risposte alle domande” : Il caso Alberto Salazar, che è recentemente ritornato agli onori delle cronache con la sua squalifica per quattro anni per “organizzazione e istigazione al doping” da parte dell’USADA, sta assumendo rilevanza ormai sempre più importante non solo all’interno dell’Atletica, ma anche nello sport in generale. A parlarne, infatti, è il presidente del CIO Thomas Bach, che in una conferenza stampa ha espresso più di un ...

Francia - scoperta “per caso” opera attribuita a Cimabue : “Il Cristo deriso”. Sarà messo all’asta per un valore fra i 4 e i 6 milioni di euro : Era appeso fra il soggiorno e la cucina nella casa di una vecchia signora, a Compiegne, nel nord di Parigi. E lì sarebbe rimasto se la proprietaria dell’abitazione non avesse deciso di farlo stimare da una casa d’aste, la Actéon di Compiègne. A sua volta questa lo ha fatto valutare al critico d’arte Eric Turquin, che ha fatto la scoperta: si trattava di un dipinto inedito di Cimabue, “Il Cristo ...

Marina Berlusconi : “Il caso della morte di Imane Fadil trasformato in storia di calunnie su papà” : Dopo la notizia che la testimone del caso Ruby è morta per cause naturali la presidente Fininvest chiede una "riflessione sul modo un cui la vicenda è stata gestita". La cultura dell’allusione ci avvelena" dice la figlia di Silvio Berlusconi in una lettera al Corsera.Continua a leggere

Caso Stramaccioni - il tecnico precisa : “Il club sapeva della mia partenza” : Quello occorso ad Andrea Stramaccioni è diventato un vero e proprio Caso. La notizia di ieri mattina dell’impossibilità a lasciare l’Iran per un visto scaduto, poi la smentita della squadra che allena, l’Esteghlal. Ora, è lui stesso a voler fare chiarezza, con una nota inviata all’Ansa. “Il club sapeva della mia partenza per una breve vacanza in Italia. Al termine della partita di campionato con il Foolad, ...

Dengue - assessore Riccardi rassicura : “Il caso in Friuli è rimasto isolato” : “Possiamo rassicurare la popolazione che il caso di Dengue che ha colpito una giovane donna di Ronchi dei Legionari e’ un episodio isolato: la donna ha contratto la malattia nel corso di un suo viaggio in Thailandia. La donna sta bene e il suo quadro clinico e’ in netto miglioramento. Inoltre oggi si sono concluse le misure di contrasto previste dal protocollo del Piano nazionale e la situazione tornerà alla normalità”. ...