Il Caso Vannini | cos’è successo la sera della morte del giovane Marco

Con la pistola per strada! Caso Marco Vannini - nuova accusa per Antonio Ciontoli : Nuovi guai per Antonio Ciontoli. L’uomo, ritenuto da due gradi di giudizio responsabile della morte di Marco Vannini ora è anche indagato per minaccia aggravata. Il sottoufficiale della Marina, arruolato nei servizi segreti, che si è attribuito la responsabilità della morte del giovane cerveterano, è stato convocato dai magistrati e sentito ieri nella caserma dei carabinieri di via Sangallo, a Civitavecchia.\\ Il padre della fidanzata di ...