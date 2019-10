Il Black Shark Helo 2 potrebbe essere il nuovo smartphone da gaming di Xiaomi

Black Shark 2 Pro arriva ufficialmente in Italia ed è già acquistabile : Black Shark 2 Pro, l'ultimissimo smartphone dedicato al mobile gaming del popolare sub-brand di Xiaomi, arriva oggi ufficialmente in Europa, Italia compresa. L'articolo Black Shark 2 Pro arriva ufficialmente in Italia ed è già acquistabile proviene da TuttoAndroid.

Dal 9 ottobre in Europa lo Xiaomi Black Shark 2 Pro - il più veloce di sempre : Arriverà anche in Europa lo Xiaomi Black Shark 2 Pro, come annunciato dall'OEM sul proprio sito ufficiale: verrà dato il via alla commercializzazione già dalla prossima settimana, compreso di accessori in regalo. Se avevate già messo gli occhi sul dispositivo se non altro adesso avrete la possibilità di acquistarlo in via ufficiale, senza dover ricorrere all'ausilio dei rivenditori terzi. La data ufficiale del debutto commerciale nel Vecchio ...