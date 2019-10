I più grandi successi di Luciano Ligabue nei teatri italiani per il musical “Balliamo sul

Italia agli Europei - il “Rinascimento” per ora è solo marketing : adesso l’obiettivo più difficile - avvicinare le grandi : Verde speranza, verde “Rinascimento”. Non esageriamo: lasciamo stare l’arte, la storia e i paragoni scomodi e accontentiamoci del risultato. Italia-Grecia è stata soprattutto la partita della qualificazione matematica a Euro 2020. Parlare di “rinascimento azzurro” è ancora prematuro. Sabato sera all’Olimpico gli azzurri hanno giocato insolitamente in verde, rievocazione della vecchia maglia che vestiva la juniores negli anni Cinquanta (e ...

Di Maio : se inquini di più paghi più tasse - per grandi evasori serve confisca dei beni : Roma – “La legge di bilancio è quella in cui si decide le tasse dove vanno a finire. E la prima cosa che vogliamo fare come Movimento 5 Stelle è che tutte le correzioni sulle tasse servano per dare a figli e nipoti un Paese più verde, più ecologico e più pulito. Si fa con le tasse, non con le parole o gli slogan”. Lo ha detto ieri Luigi Di Maio, capo politico M5s, durante Italia 5 Stelle a Napoli. “Ci sono plastiche riciclabili riutilizzabili, ...

Lite Fabio Rovazzi-Fedez/ Perché non si parlano più dopo essere stati grandi amici? : Lite Fabio Rovazzi-Fedez, cosa è successo tra i due? Al momento ancora non ci sono novità in una situazione che rimane un vero e proprio mistero.

The Last of Us Part II avrà aree più grandi simili a Uncharted 4 e The Lost Legacy : Nell'ultimo decennio, Naughty Dog si è fatto un nome per la creazione di esperienze lineari con script, ma recentemente i loro giochi hanno sperimentato un design più aperto. Sebbene lontano dagli open world, sia Uncharted 4: A Thief's End e - in misura molto maggiore - Uncharted: The Lost Legacy avevano enormi aree aperte in cui i giocatori avevano la libertà di esplorare e affrontare obiettivi opzionali a loro piacimento.L'imminente The Last ...

Accadde oggi : nel 1963 il disastro del Vajont - una delle più grandi tragedie italiane : E’ giorno di lutto oggi a Longarone, nel bellunese. Sono passati 56 anni dal terribile disastro del Vajont, una delle pagine più nere della storia italiana. I morti furono 1917. Fu la più grande catastrofe naturale dal dopoguerra nel nostro Paese. Nel pomeriggio, al cimitero monumentale di Fortogna dove riposano gran parte delle vittime, si terrà la cerimonia ufficiale alla presenza del ministro bellunese per i Rapporti con il Parlamento ...

Vajont : oggi l'anniversarsio di uno dei piu' grandi disastri italiani : Il 9 Ottobre del 1963 un'enorme frana proveniente dal monte Toc precipitò violentemente nel bacinodi raccolta della diga del Vajont generando un altrettanto enorme onda che scavalcò facilmente la...

Juventus - Higuain : “Grandissima partita contro la squadra più solida finora” : “Stasera una grandissima partita della Juventus contro la squadra più solida fino a questo punto. Abbiamo messo grande carattere e determinazione, per fortuna l’abbiamo portata a casa”. Parla così a Sky Sport a fine gara Gonzalo Higuain, che decide la super sfida di San Siro. “Io in panchina? E’ una decisione che prende il mister, Dybala ha fatto bene con un gol: io ero fuori, quando sono entrato ho cercato ...

Cgia le grandi imprese evadono 16 volte in più delle piccole : A seguito dell'attività di accertamento svolta lo scorso anno sulle attività economiche, emerge come la maggiore imposta accertata da Agenzia Entrate

M5s - Fico : “In dieci anni di Movimento le difficoltà più grandi sono venute da noi stessi - non da altri partiti” : “I momenti più difficili non sono mai venuti da altri partiti o da una legge che non si riusciva a realizzare, ma dall’interno, da noi stessi, dalle difFicoltà di gestire una cosa che è diventata qualcosa di più complesso”. L’ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, e storico esponente del Movimento, nella maratona su Facebook in cui si festeggiano i dieci anni del M5s. L'articolo M5s, Fico: “In dieci anni di ...

Activision compie 40 anni : ecco i suoi più grandi successi : 40 anni e non sentirli: tanti ne compie Activision. Era l’ottobre 1979 quando 4 programmatori Atari ne firmarono l’atto di fondazione. David Crane, Larry Kaplan, Alan Miller e Bob Whitehead avevano scelto di lasciare la casa madre per uno di quei “No!” che hanno fatto la storia dell’hi-tech: l’ad di Atari, Ray Kassar, poco lungimirante, si era rifiutato di riconoscere loro i crediti e le royalty che la Warner, proprietaria di Atari, ...

È morta Jessye Norman - una delle più grandi soprano dell'ultimo mezzo secolo : Lutto nel mondo della musica. Il soprano Jessye Norman, stella di scuola wagneriana, è morta ieri a New York all'età di 74 anni: lo ha reso noto la portavoce di famiglia,...

Matteo Renzi al Foglio : “Italia viva si ingrandirà ancora di più” : In una lunga intervista-manifesto concessa al Foglio, in edicola domani, l’ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, leader di Italia viva, annuncia che il suo partito presto si ingrandirà: Se guardate le immagini delle prime riunioni di questi giorni, penso a quella di Milano ma non solo, vedrete

Peter Sands : il banchiere con il sogno di sconfiggere le più grandi epidemie del mondo : “Quando mi hanno chiesto di diventare direttore del Global fund ho risposto di ‘No’. Ma ci ho ripensato quasi subito perché non si può rifiutare l’occasione di cambiare veramente le cose nel mondo”: sono queste le parole di Peter Sands, banchiere britannico che dal 2018 si occupa di salute globale. Il suo obiettivo è quello di sconfiggere le tre principali epidemie mondiali: Hiv, malaria e tubercolosi e per farlo è saluto al vertice ...

