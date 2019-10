I nuovi Pixel 4 di Google e tutto il resto

Google Pixel 4 XL ha un display super : per DisplayMate batte i nuovi iPhone : displayMate ha assegnato a Google Pixel 4 XL il premio "Best Smartphone display Award": adesso è questo il display da battere. L'articolo Google Pixel 4 XL ha un display super: per displayMate batte i nuovi iPhone proviene da TuttoAndroid.

I nuovi Google Pixel 4 sono ufficiali (ma sapevamo già molto) : (Foto: Google) Corposo e attesissimo, l’evento Google del 15 ottobre 2019 ha svelato gli ormai più che noti Pixel 4 e Pixel 4 Xl, oltre che tutta una costellazione di altri prodotti come Pixelbook Go, Pixel Buds e accessori Nest per la casa connessa – come il piccolo e potente Nest Mini che arriverà anche in Italia. Di seguito abbiamo radunato tutto ciò che c’è da sapere. Pixel 4 e Pixel 4 Xl (Foto: Google) Gli smartphone con più ...

Google mostra i suoi nuovi dispositivi. Arriva il Pixel 4 e i prodotti per la casa connessa Nest : A New York il colosso del Web svela i suoi prodotti annunciando anche l’apertura del servizio per i videogame Stadia

Google Fotocamera dei nuovi Pixel 4 avrà la funzione “volti frequenti” : L'applicazione Google Fotocamera dei nuovi Google Pixel 4 integrerà la funzione volti frequenti L'articolo Google Fotocamera dei nuovi Pixel 4 avrà la funzione “volti frequenti” proviene da TuttoAndroid.

Pensavate che fosse finita : ecco nuovi render dei Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL : Lo ammettiamo: stiamo arrivando alla convinzione che i Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL sono gli smartphone Android più leakati di sempre. Dopo avervi mostrato tutte le nuove informazioni sul Motion Sense e Google Assistant presente nei nuovi Google Pixel 4, ecco che Evan Blass torna a far parte dei due nuovi smartphone di Google rilasciando alcuni nuovi render. Da quel che possiamo vedere non sono presenti ulteriori novità rispetto ai leak ...

Google “scivola” nuovamente sui Pixel 4 : tanti nuovi dettagli - molti sulla fotocamera : Mancano meno di due settimane alla presentazione di Google Pixel 4 e Pixel 4 XL, ma negli ultimi giorni le indiscrezioni a riguardo dei nuovi flagship si sono intensificate al punto da svelare quasi ogni aspetto che li caratterizzerà. Un ulteriore impulso a questa tendenza è arrivato direttamente da Google e da Pixel Tips, app del colosso americano che propone dei suggerimenti per utilizzare al meglio un Google Pixel e che in seguito ad un ...

Netflix aggiunge i nuovi Google Pixel 4 alla lista HDR10 - ancora prima che vengano presentati : Netflix non perde tempo e aggiunge anche i nuovi Google Pixel 4 e Pixel 4 XL alla lista degli smartphone con supporto HDR10: peccato che debbano ancora essere presentati. L'articolo Netflix aggiunge i nuovi Google Pixel 4 alla lista HDR10, ancora prima che vengano presentati proviene da TuttoAndroid.

iPhone 11 - presentati da Apple i nuovi modelli : fotocamera da 12 megapixel : Come tutti gli anni ormai dal lontano 2007 Apple presenta i nuovi modelli di iPhone sul finire dell'estate. Il 10 settembre scorso un soddisfatto Tim Cook (ad di Apple) ha dichiarato che “L’innovazione è importante, noi ci concentriamo su quella che conta nella vita della gente”. Con questo motto sul palco dello Steve Jobs Theatre di Cupertino, Kaiann Drance di Apple ha spiegato le potenzialità del nuovo melafonino. Nonostante lo smartphone sia ...