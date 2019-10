I libri del Saggiatore sono in sconto fino al 15 novembre

“Booktour. Storie di libri e librai” - su Sky Arte il doc alla scoperta delle librerie italiane : "Booktour. Storie di libri e librai" è un road movie che racconta l'Italia dalla prospettiva delle sue librerie più belle. Da Matera a San Daniele del Friuli, passando per Pietrasanta, lo scrittore Luca di Fulvio e la libraia Cristina Di Canio raccontano in un programma su Sky Arte i veri influencer culturali: i librai.Continua a leggere

libri - Zaccaria racconta “Il Diritto e il rovescio” della Rai. La presentazione a Milano con il direttore del Fatto.it Peter Gomez : Roberto Zaccaria racconta la Rai e la sua evoluzione negli anni nel libro Rai. Il Diritto e il rovescio che verrà presentato lunedì 14 ottobre alla Feltrinelli di piazza duomo a Milano alle 18.30. Presenti con l’autore il direttore del fattoquotidiano.it Peter Gomez e il professore Giulio Enea Vigevani. Nel libro Zaccaria, presidente Rai dal 1998 al 2002 dopo esserne stato consigliere per sedici anni, svela i conflitti interni, la ...

LIVE Italia-Canada 2-2 - Coppa del Mondo volley in DIRETTA. Equilibrio nel tie break : 8-7 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-8 Il primo tempo di Szwarc 8-7 Out il servizio di Vernon 7-7 Vincente l’attacco di Maar da zona 4 7-6 Vernon colpisce Nelli con un servizio destinato a uscire 7-5 Il tocco vincente di Maar sulle mani del muro 7-4 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Cavutooooooooooooo 6-4 Vincente la parallela di Nelli da seconda linea 5-4 Invasione di Russo 5-3 Vincente la diagonale di Maar da zona 4 5-2 Non passa il ...

LIVE Italia-Canada 2-1 - Coppa del Mondo volley in DIRETTA. Grande equilibrio nel quarto set : 13-12 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-15 Ancora Nelli vincente in diagonale da zona 2 17-15 Mano out di Hoag da zona 4 17-14 Nelliiiiiiiiiiiiiii!!! La chiude da zona 2 ma Grande difesa azzurra! 16-14 Out il servizio canadese 15-14 Mano out di Hoag da zona 4 15-13 Out l’attacco di Vernon da seconda linea 14-13 Invasione Canada 13-13 Potente Maar da zona 4 13-12 Errore al servizio Canada 12-12 Diagonale vincente di Maar da ...

Si lancia nel fiume con uno zaino pieno di libri sulle spalle : salvato dai vigili del fuoco : L'uomo, un cittadino italiano di 66 anni, è stato portato in codice rosso in ospedale dopo essere stato recuperato dai...

LIVE Varese-Fortitudo Bologna basket 26-23 - Serie A in DIRETTA : equilibrio all’Enerxenia Arena alla fine del primo quarto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26-23 Mayo! Timeout della Fortitudo. 24-23 FANTINELLI!!! TRIPLA DA INCANTO! -1 da Varese. 24-20 1/2 di Simmons dalla lunetta. 23-20 Buono anche il tiro libero. 22-20 TAMBONE! TRIPLA DA IMPAZZIRE. 19-20 Mancinelli da dentro l’area! 19-18 Arresto e tiro di Mayo. 17-18 TRIPLA DI Bologna! STIPCEVIC. INIZIO SECONDO QUARTO 17.22 Il primo parziale è stato subito elettrizzante e con ritmi alti, ...

LIVE Varese-Fortitudo Bologna basket 17-15 - Serie A in DIRETTA : equilibrio all’Enerxenia Arena alla fine del primo quarto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-18 TRIPLA DI Bologna! STIPCEVIC. INIZIO SECONDO QUARTO 17.22 Il primo parziale è stato subito elettrizzante e con ritmi alti, caratterizzato dalle sgroppate di Simmons e Aradori, in forma smagliante: Varese avvolge la Fortitudo e a fine quarto, si ritrova +2. fine primo QUARTO 17-15 PEAK!! DA TRE! +2 di Varese. 14-15 1/2 di Stipcevic. 14-14 CONTROPIEDE E SCHIACCIATA DI SIMMONS! 12-14 ...

Governo : Serracchiani - ‘equilibrio delicato Renzi non rischi grosso’ : Roma, 6 ott. (AdnKronos) – “Mi auguro che i prossimi giorni ci offrano un Renzi più composto nel suo stare in maggioranza: non basta dire ‘voglio che duri’ e poi prendere a botte il proprio Governo per distinguersi. Matteo sa bene che questo equilibrio è delicato e che a sparare sul quartier generale si rischia grosso”. Lo afferma Debora Serracchiani, vicepresidente dell’Assemblea nazionale del Pd. ...

LIVE Virtus Roma-Cremona basket 23-26 - Serie A in DIRETTA : equilibrio al Palazzo dello Sport con Saunders protagonista! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE PRIMO QUARTO 23-26 ALTRA TRIPLA DI Saunders! 10° canestro per lui. 23-23 DYSON!!! TRIPLA DELLA Virtus! 20-23 Buford realizza il tiro libero. 19-23 2/2 per Alibegovic: sono 7 i canestri per lui. 17-23 Ancora il #23: Cremona va a sprazzi. 17-21 STOJANOVIC! PENETRA E SCHIACCIA! 17-19 ALIBEGOVIC! La Virtus a -2. 15-19 Ancora Jefferson! Si rifà sotto Roma. 13-19 Primo canestro per Jefferson, ...

LIVE Virtus Roma-Cremona basket 11-11 - Serie A in DIRETTA : equilibrio al Palazzo dello Sport! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-11 Sobin da dentro l’area! Implacabile. 11-9 DYSON! DA TRE! 8-9 Ne approfitta Cremona con Tiby. 8-7 Alibegovic fa 0/2 dalla lunetta. 8-7 SOBIN! Accorcia Cremona. 8-5 BUFORD! TRIPLA PAZZESCA! 5-5 Saunders! Esordisce penetrando in area dopo i 22 punti contro Treviso. 5-3 Da dentro l’area Buford! 3-3 ALIBEGOVIC! Dall’arco anche il #7 di Roma. 0-3 SUBITO TRIPLA DI DRIVER! ...

LIVE Trento-Sassari 23-22 basket - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : primo quarto all’insegna dell’equilibrio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29-22 Pascolo si alza e spara! A bersaglio la tripla frontale. 26-22 Super tripla di Kelly senza ritmo! INIZIATO IL SECONDO PERIODO. 23-22 Sulla tripla di Forray sputata fuori dal ferro si chiude il primo quarto di gara. 23-22 Alessandro Gentile in penetrazione assorbe il contatto fisico e va fino in fondo! 21-22 1/2 di Kelly dalla lunetta. 20-22 Stupendo assist di Alessandro Gentile ...

VIDEO Moto2 - GP Thailandia 2019 : gli highlights delle prove libere. Luca Marini svetta - grandissimo equilibrio a Buriram : Prima giornata di prove libere in archivio anche per la Moto2 a Buriram in occasione del Gran Premio di Thailandia 2019, quindicesima tappa della stagione per il Motomondiale. Luca Marini ha fatto segnare il miglior tempo di giornata in 1’35″956, un tempo valevole anche come nuovo record della pista thailandese per la categoria intermedia. Alle sue spalle il padrone di casa thailandese Somkiat Chantra e l’australiano Remy ...

A Napoli la cultura è da buttare : centinaia di libri abbandonati nel Parco del Poggio : centinaia di libri abbandonati a terra e gettati nei wc, scaffali distrutti, tavoli rovesciati e porte scardinate. E' il desolante spettacolo dell'area lettura del Parco del Poggio, una...

Gazzetta : la difesa è il punto debole del Napoli. A Koulibaly e Manolas manca equilibrio : Questo avvio di campionato non è proprio come Ancelotti lo aveva immaginato. Il Napoli ha già incassato 9 reti nelle prime 5 giornate. Probabilmente, l’allenatore le aveva previste in tutto il girone d’andata. Invece, si ritrova a dover gestire un problema che potrebbe mettere in discussione il suo progetto: l’Inter è già a più 6. La coppia Koulibaly-Manolas avrebbe dovuto rappresentare il muro della difesa del Napoli, come immaginato in ...