I club più social al mondo | la TOP 20 delle squadre più seguite | dominio spagnolo | ci

Pescara Calcio - la risposta del club al tweet razzista : “Andrea non è più nostro tifoso” : “Basta con questa storia del razzismo vi ho sempre sostenuto ma direi che è ora di finirla voi e quei comunisti del caxxo, state per perdere un tifoso fate voi”. È il tweet che un sostenitore del Pescara Calcio ha scritto al profilo della società, criticando la posizione della società impegnata contro i comportamenti discriminatori. Poco dopo è arrivata la risposta dei biancazzurri: “Facciamo noi? Bene, signore e signori Andrea ...

Giuffredi : “Veretout? Napoli primo club a cercarlo. Mario Rui - terzino più forte della Serie A” : Mario Giuffredi: “Veretout? Napoli primo club a cercarlo. Mario Rui, terzino più forte della Serie A. Di Lorenzo? Si è meritato la Nazionale” Mario Giuffredi è intervenuto a ‘Il Bar dello Sport’, in onda su Radio CRC per parlare del Napoli, di Veretout, Mario Rui e Di Lorenzo. Queste le sue parole: “Di Lorenzo? Ha dimostrato di essere un giocatore che doveva esser convocato in Nazionale e, per quello che c’è oggi in ...

Milan - Albertini : “Più che amarezza c’è dispiacere - è come se il club ogni anno dovesse ripartire da zero” : “Più che amarezza, c’è dispiacere nel vedere una squadra in difficoltà, quello che si avverte dall’esterno è che il club sta attraversando un momento di confusione”. Sono le parole dell’ex centrocampista del Milan Demetrio Albertini, attuale presidente del Settore Tecnico della Figc. A margine della presentazione del primo corso per responsabile del settore giovanile, presentato oggi a Coverciano, l’ex ...

Spettatori in Serie C : Bari il club più seguito - a ruota Ternana e Cesena - ok la Reggina : Dopo ormai oltre un mese dall'inizio del campionato di Serie C, è interessante dare un'occhiata ai numeri relativi al pubblico che segue le varie squadre di terza Serie. Dopo 7 giornate disputate, il primo posto riguardo alla media Spettatori della terza Serie professionistica italiana è del Bari, nonostante i risultati non del tutto soddisfacenti della squadra, il San Nicola è lo stadio con più presenze, con ben 13.175 Spettatori in media. ...

#SerieATwitterclub - la debacle del Milan il match più discusso : Concluso il sesto turno di Serie A con lo scoppiettante posticipo Parma-Torino, torna il #SerieATwitterClub di IQUII Sport, una panoramica sul turno di campionato, che mette in evidenza le partite più discusse su Twitter. Il match più twittato dell’ultima giornata è il posticipo domenicale Milan-Fiorentina, che con 11.834 tweet pubblicati tra le 00.00 del 28 […] L'articolo #SerieATwitterClub, la debacle del Milan il match più discusso è ...

Juve-Spal 2-0 : Pjanic-Ronaldo - tutto facile per i bianconeri. Buffon fa 903 : giocatore con più presenze in squadre di club : Pjanic nel primo tempo, Cristiano Ronaldo nel secondo. Nel mezzo tante occasioni da gol, altrettante parate del portiere avversario e poca, pochissima sofferenza. La vittoria casalinga della Juventus contro la Spal nell’anticipo della sesta giornata di campionato, però, passerà alla storia per un altro fattore: Gianluigi Buffon, schierato titolare da Maurizio Sarri, ha superato Paolo Maldini, come giocatore con più presenze in squadre di ...

#SerieATwitterclub - Balotelli tra i giocatori più menzionati : Anche il turno infrasettimanale della Serie A TIM ci regala il #SerieATwitterClub di IQUII Sport, una panoramica sul turno di campionato – conclusosi ieri con Torino-Milan –, che mette in risalto le partite più discusse su Twitter. Il match più twittato della quinta giornata di Serie A è l’anticipo tra Brescia e Juventus, che con […] L'articolo #SerieATwitterClub, Balotelli tra i giocatori più menzionati è stato realizzato da Calcio e ...

Nuovo stadio Milan e Inter - Scaroni pensiona il Meazza : “così com’è non va più bene per due club ambiziosi” : Il presidente del Milan ha preso la parola all’inizio dell’evento per la presentazione dei progetti per il Nuovo stadio di San Siro, pensionando l’attuale Meazza Milan e Inter presentano questa mattina gli ultimi due progetti rimasti per la costruzione del Nuovo stadio in zona San Siro, una scelta dettata ormai dal fatto che il Meazza non sia più recuperabile per numerosi e atavici problemi. LaPresse/Roberto Monaldo Una ...

Conte sulla lite Lukaku - Brozovic : 'Altri club sono più bravi a nascondere certe cose' : La quarta giornata di campionato ha sicuramente dato ulteriori conferme sulla qualità delle società di vertice di Serie A: hanno praticamente vinto tutte, dall'Inter di Conte che ha battuto il Milan nel derby, alla Juventus (soffrendo non poco contro l'Hellas Verona), fino ad arrivare al Napoli, Roma e Lazio, rispettivamente contro Lecce, Bologna e Parma. A proposito della squadra di Conte, è arrivata la quarta vittoria su altrettante partite, ...

Conte sul litigio Lukaku – Brozovic : “Altri club più bravi a non far emergere notizie - c’è tanto da migliorare non solo in campo” : Antonio Conte, alla vigilia del derby di Milano, ha commentato l’episodio Lukaku-Brozovic: “litigio Lukaku-Brozovic? Penso che l’Inter sia sempre molto chiacchierata sui giornali e sulle tv. Magari altri club sono più bravi a gestire determinate situazioni. Dobbiamo migliorare, non solo in campo ma anche fuori. E fuori dal campo ci sono grandissime lacune”. PER LEGGERE TUTTE LE notizie SUL NAPOLI CLICCA ...

#SerieATwitterclub - Fiorentina-Juve match più twittato : La Serie A è ripartita dopo la sosta, e con il massimo campionato italiano è tornato anche il #SerieATwitterClub di IQUII Sport. Una panoramica sul turno appena concluso, che mette in risalto le partite più discusse su Twitter. La palma di “match più twittato” va a Fiorentina-Juventus, che con 11.206 tweet pubblicati tra le 00.00 […] L'articolo #SerieATwitterClub, Fiorentina-Juve match più twittato è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Calciomercato - in Italia spesi 1 - 5 miliardi : l’Inter regina - il Genoa il club più virtuoso : L’ultima finestra di Calciomercato è stata veramente emozionante con le big del campionato che hanno speso tanto per rinforzare le rose. L’Inter è la regina con 212 milioni investiti, davanti alla Juventus che è per quella che ha ha speso (1,272 miliardi di euro) e incassato (787 milioni) di più negli ultimi dieci anni. La società più virtuosa è il Genoa con un saldo attivo di 193 milioni di euro, è lo studio emerso dal Cies, ...