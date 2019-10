Hong Kong, Lam contestata in Parlamento

La governatrice di, Lam, ha abbandonato l'aula parlamentare a causa delle proteste dei deputati prodemocrazia. La seduta ha avuto momenti di caos e tensione quando le opposizioni hanno scandito slogan e mostrato una foto della Lam con le mani color rosso sangue. Intanto,Pechino esprime "forte indignazione" verso gli Usa per l'approvazione dello "Human Rights and Democracy Act" da parte della Camera americana, e ribadisce la richiesta di "non ingerenza" negli affari interni cinesi.(Di mercoledì 16 ottobre 2019)