Honda svela un primo assaggio della nuova Jazz

Honda – Svelata la prima immagine della nuova Jazz : Honda ha rilasciato la prima immagine della nuova Jazz che sarà presentata in anteprima mondiale al Motor Show di Tokyo il prossimo 23 ottobre Interamente progettata con la massima attenzione rivolta al passeggero, la nuova Honda Jazz innalzerà gli standard per quanto riguarda il comfort ed il piacere di guida. Per la prima volta in Europa, la nuova Jazz sarà disponibile soltanto in modalità ibrida, con un avanzato propulsore a due motori ...