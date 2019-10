Grey’s Anatomy 16 | Bailey sotto attacco Interviene Ellen Pompeo

350 episodi di Grey’s Anatomy e la fine è ancora lontana : la festa del cast (foto) : Con una torta per i 350 episodi di Grey's Anatomy il cast artistico e tecnico, la sua creatrice Shonda Rhimes e tutti coloro che lavorano alla serie hanno festeggiato l'ennesimo traguardo. Già diventata lo scorso anno la serie drammatica a tema medico più longeva di sempre, dopo aver superato ER - Medici in Prima Linea con il suo 332° episodio, stavolta Grey's Anatomy aggiunge l'ennesima pietra miliare alla sua storia decisamente ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×06 : Alex fa un ritrovamento shock : Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×06: la trama Come ogni anno, anche l’edizione 2019/2020 di Grey’s Anatomy dedicherà un episodio speciale all’amatissima festività di Halloween. Complice la programmazione favorevole, la 16×06 verrà trasmessa proprio il 31 ottobre e vedrà i più amati chirurghi di Seattle alle prese con macabri ritrovamenti e un’atmosfera, giocosamente, tetra e spettrale. La puntata, ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16 : Owen Hunt lascia l’ospedale : Spoiler Grey’s Anatomy 16: Owen Hunt non lavorerà più al Grey-Sloan Memorial La sedicesima stagione di Grey’s Anatomy è appena iniziata. Nonostante siano stati trasmessi soltanto tre episodi, la trama che interesserà l’edizione 2019/2020 ha già proposto numerosi colpi scena soprattutto per quanto riguarda l’organizzazione interna del Grey-Sloan Memorial. Dopo il licenziamento di Meredith Grey, Alex Karev e Richard Webber, ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy episodi 15×04 e 15×05 su La7 : Grey’s Anatomy 15, due nuovi episodi stasera su La7: la trama Questa sera, su La7 a partire dalle 21.20, andranno in onda due nuovi episodi – inediti in chiaro – della quindicesima stagione di Grey’s Anatomy. Dopo il triplo appuntamento della scorsa settimana, la rete tornerà infatti alla consueta programmazione e proporrà, in prima serata, la puntata numero quattro, intitolata “La mamma ne sa di più”, e la ...

Grey’s Anatomy 15 in chiaro su La7 - gli episodi di lunedì 14 ottobre : Grey’s Anatomy gli episodi 4 e 5 su La7 in prima tv in chiaro lunedì 14 ottobre Prosegue l’appuntamento in prima tv in chiaro (già trasmessa da FoxLife) di Grey’s Anatomy 15 su La7 dalle 21:15, questa sera con due episodi (seguiti poi da Body of Proof in replica) dopo i tre della scorsa settimana. Nel primo episodio di questa sera, il quarto, guest star molto attesa dai fan ci sarà Josh Radnor il Ted Mosby di How I Met Your ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×05 : Meredith Grey torna in tribunale : Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×05: la trama La sedicesima stagione di Grey’s Anatomy non smette di appassionare il pubblico americano. Anche con la 16×03, in onda il 10 ottobre, il Medical-Drama ha infatti battuto i diretti concorrenti aggiudicandosi il titolo di telefilm più visto del giovedì sera. Con largo anticipo, il network ha quindi rilasciato la trama ufficiale del quinto episodio che verrà trasmesso il 24 ottobre. Intitolata ...

La reunion di Streghe in Grey’s Anatomy 16×03 : drammatica - divertente e un po’ magica (Recensione) : L'annunciato episodio della serie "cast from the past" di ABC per il medical drama di Shonda Rhimes è partito un po' in sordina ma si è rivelato un bel tassello nel mosaico della saga: la reunion di Streghe in Grey's Anatomy 16x03, con Alyssa Milano e Hollie Marie Combs come guest star, ha avuto proprio nelle due attrici il principale fattore di attrazione, anche se non sono mancate interessanti novità nelle altre storyline. La Milano e la ...

Ascolti Tv USA giovedì 10 ottobre - le “streghe” non incantano Grey’s Anatomy : Ascolti Tv USA giovedì 10 ottobre in calo Evil e le comedy CBS e NBC Ascolti Tv USA giovedì 10 ottobre – Nella settimana dei cast dal passato che non hanno portato nulla in termini di ascolto alle serie ABC, stabile Grey’s Anatomy con l’incursione di due “Streghe” Alyssa Milano e Holly Marie Combs ferma a 6 milioni e 1.3 di rating programma più visto tra i 18-49 anni non sportivo, stabili anche A Million Little ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×03 : il primo bacio tra Jackson e Vic : Spoiler Grey’s Anatomy 16×03: Tra Jackson e Vic scoppia la passione Il terzo episodio di Grey’s Anatomy, in onda giovedì notte sulla ABC, ha sancito l’inizio della tanto attesa storia d’amore tra Jackson Avery e Vic Hughes. Un evento già annunciato nei mesi precedenti al debutto della sedicesima stagione, ma che – contrariamente alle aspettative – è avvenuto in tempi relativamente brevi. Sebbene, infatti, ...

Grey’s Anatomy 16X04 : trama - anticipazioni - promo - spoiler - streaming : Grey’s Anatomy 16X04 It’s Raining Men va in onda sulla ABC americana giovedì 17 ottobre 2019. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO Grey’s Anatomy 16X04: trama e spoiler L’episodio pilota Grey’s Anatomy 16X04 si intitola It’s Raining Men ispirato all’omonimo brano delle Weather Girls, che tradotto in italiano ...

Grey’s Anatomy - Caterina Scorsone : perché Amelia e Owen non hanno figli : Caterina Scorsone spiega perché Amelia e Owen non hanno avuto figli Da quando, nel corso della 16×02 di Grey’s Anatomy, Amelia Shepherd ha deciso – insieme al suo compagno Link – di portare avanti l’inaspettata gravidanza, i fan del Medical-Drama non hanno mai smesso di chiedersi i motivi che hanno spinto la dottoressa a cambiare idea circa la possibilità di diventare madre. A ben vedere, infatti, una delle ...

Uno spin-off di Grey’s Anatomy su Callie e Arizona? L’ok di Sara Ramirez e la petizione del pubblico : Callie ha lasciato la serie al termine della dodicesima stagione, Arizona alla fine della quattordicesima, ma si sono idealmente ritrovate a New York off screen, perché dunque non pensare ad uno spin-off di Grey's Anatomy dedicato alla coppia? Qualcuno ha posto la domanda a Sara Ramirez, interprete di Callie dalla seconda alla dodicesima stagione, poi nel cast di Madame Secretary, oltre che attivista per i diritti civili della comunità ...