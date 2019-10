Grease | in progetto una serie tv spin-off del celebre musical

Fonte : wired

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) “You’re the one that I want” è una frase che valeva nel 1978 così come a maggior ragione in queste ultime ore: è notizia recente, infatti, l’intenzione di Hbo Max, il servizio di streaming di Warner Media in arrivo nel 2020, di ordinare unatv-off tratta da. Il miticoche è diventato un altrettanto immortale film con John Travolta e Olivia Newtown John tornerà dunque sotto una nuova veste. S’intitolerà infatti: Rydell High la nuova versione seriale che promette, esattamente come le opere originali, di fondere musiche accattivanti e storie dai risvolti romantici. Come suggerisce il titolo, dunque, lasarà ambientata attorno alla scuola superiore di Rydell, frequentata nel film originale anche dai protagonisti Danny e Sandy. Le vicende dovrebbero concentrarsi su personaggi vecchi e nuovi, ma di sicuro l’epoca ...