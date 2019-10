Governo | Franceschini | “Ingiusto mettere Salvini e Renzi sullo stesso piano Grillo? Da

Giuseppe Conte fatto fuori dai suoi - Franceschini crea il l'Ufficio anti-imboscate : Governo sul precipizio : Solo Dario Franceschini avrebbe compreso pienamente quanto è pericoloso, per Giuseppe Conte e per il governo, l'avvicinamento "contro natura" tra Luigi Di Maio e Matteo Renzi. E per questo il capo-corrente Pd, nonché ministro della Cultura, secondo un retroscena di Verderami sul Corriere della Sera

Governo - Pd tra due fuochi : il déjà-vu di Franceschini che rivede tempi di Prodi premier : Non è un momento facile quello che il secondo Governo presieduto da Giuseppe Conte sta vivendo. E' l'effetto di una situazione che comincia a farsi complicata, tenuto conto che il Partito Democratico parrebbe potersi considerare una sorta di incudine su cui battono due martelli. Da un lato c'è il Movimento Cinque Stelle che non intende indietreggiare rispetto ai propri obiettivi e fa di tutto per portarli a termine, dall'altro c'è il neonato ...

Governo Pd-M5s - Franceschini e quella sensazione di déjà-vu : "Sembra di rivedere il Governo Prodi" : Tira una brutta aria all'interno dell'esecutivo M5s-Pd presieduto da Giuseppe Conte. Come scrive il Corriere della Sera, si lamenta una mancanza di unità di intenti all'interno del Governo che potrebbe portare ad un qualcosa che si può chiamare "effetto-Prodi". L'ex segretario dem e attuale ministro

La sindrome del Governo Prodi allarma il Pd Franceschini : troppi veti : Lo spettro del Rosatellum spaventa Italia Viva che sarebbe costretta ad allearsi. Zingaretti stretto nella morsa M5S-Renzi

Roma, 3 ott. (AdnKronos) – Si è tenuto nel pomeriggio al Nazareno un incontro tra il segretario Nicola Zingaretti, Dario Franceschini e la delegazione Pd al governo, presenti anche i capigruppi di Camera e Senato.

Governo - da M5S ultimatum al PD su blocco Iva - Franceschini : 'Basta polemiche inutili' : Il Movimento Cinque Stelle, attraverso una nota, ha voluto specificare la propria posizione in merito a ciò che potrebbe essere le evoluzioni relativi alla direzione politica da intraprendere sui conti pubblici. I grillini hanno inteso evidenziare che non può esistere strada alternativa rispetto a quella che porti dritta allo scongiurare l'aumento dell'Iva, chiudendo in maniera netta a quelle che sarebbero eventualità, anticipate dai giornali, ...

Roma, 21 (AdnKronos) – "Fermare il consumo di suolo deve essere un impegno prioritario di Parlamento e Governo. Rigenerazione e riqualificazione di periferie e centri storici al posto di nuovo cemento". Lo scrive in un tweet il ministro ai Beni culturali ed esponente dem, Dario Franceschini.

Migranti - il Governo apre i porti per la Ocean Viking - Franceschini : 'Torna la politica' : Ocean Viking sbarca in Italia, a Lampedusa per la precisione. L'isola è stata designata come porto sicuro per lo sbarco degli 82 Migranti a bordo, dopo il permesso di evacuazione concesso ad una donna incinta di 9 mesi l'11 settembre, e la conseguente fine dell'odissea. La nave comunque non entrerà in porto, perché i profughi saranno trasbordati su motovedette della guardia costiera. L'arrivo dei Migranti è stato annunciato via Twitter dal ...

Roma, 10 set. (AdnKronos) – E' in corso al Senato una riunione con il capodelegazione Pd a palazzo Chigi, Dario Franceschini, i capigruppo dem Andrea Marcucci e Graziano Delrio, il responsabile Riforme della segreteria Zingaretti, Andrea Giorgis, e il senatore Dario Parrini.

Governo - la diretta. Conte : “Basta proclami e dichiarazioni bellicose”. Franceschini (Pd) : “Discorso progressista - si chiude stagione odio”. Bagarre Fdi-Lega : “Elezioni” : Primo voto di fiducia per il Governo Pd-M5s alla Camera. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato per un’ora e 25 davanti all’Aula di Montecitorio (leggi il suo discorso). Al suo fianco la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e quello degli Esteri Luigi Di Maio. Al termine dell’intervento, l’Aula è stata sospesa e il premier si è recato al Senato a consegnare le dichiarazioni programmatiche. I lavori ...

Roma, 9 set. (AdnKronos) – "Sarà difficile, sarà complicato. Il governo è sostenuto da forze politiche avversarie fino a qualche settimana fà. Ma il senso di responsabilità ha prevalso. Ora ci rimbocchiamo le maniche e proveremo a fare il meglio per il nostre Paese". Lo ha detto Dario Franceschini alla Camera.

Roma, 9 set. (AdnKronos) – "Oggi si chiude la stagione della cattiveria, la stagione dell'odio e credo di possa guardare avanti. Il discorso del presidente Conte è un discorso fortemente innovativo, mi verrebbe da dire riformista, progressista". Lo ha detto il ministro Dario Franceschini alla Camera al termine dell'intervento del premier Giuseppe Conte. Un intervento che, ha aggiunto, "cerca di dare

Governo - Amendola : “Basta risse con Bruxelles”. Franceschini : “Forze contrapposte? Ora sintesi” : “Sappiamo di avere una responsabilità sulle spalle per il paese, bisogna affrontare adesso la legge di bilancio e i tanti problemi che le famiglie italiane si aspettano di vedere risolti”. A rivendicarlo Dario Franceschini, ministro della Cultura, al termine del primo Consiglio dei ministri del Governo Conte 2, nella nuova cornice della maggioranza Pd-5Stelle-Leu. “Meno chiacchiere e più fatti”, ha aggiunto Franceschini, ...