Google Pixel 4 e Pixel 4 XL supportano Live Caption e Dual SIM Dual Standby

Perché il Face Unlock di Google Pixel 4 e Pixel 4 XL è veloce e sicuro : Il Face Unlock di Google Pixel 4 e Pixel 4 XL è veloce e sicuro: scopriamo insieme il perchè (SPOILER: funziona anche tenendo il dispositivo al contrario!) L'articolo Perché il Face Unlock di Google Pixel 4 e Pixel 4 XL è veloce e sicuro proviene da TuttoAndroid.

Google e il supporto per gli accessori : buone notizie per i Pixel 4 - meno buone per i Pixelbook Go : Nella giornata di ieri sono stati finalmente annunciati i nuovi smartphone di Google. Si tratta della serie Pixel 4 la quale conta due modelli, Pixel 4 e Pixel 4 XL. Durante la presentazione sono state date parecchie informazioni in merito ai due nuovi dispositivi, alcune più importanti di altre mentre altre sono passate in sordina, […] L'articolo Google e il supporto per gli accessori: buone notizie per i Pixel 4, meno buone per i ...

Scopriamo Neural Core e Volti Frequenti - due importanti componenti dei Google Pixel 4 : Scopriamo Neural Core, il nuovo processore dei Pixel 4 di Google, e Volti Frequenti, una nuova funzione della fotocamera che sarà molto apprezzata. L'articolo Scopriamo Neural Core e Volti Frequenti, due importanti componenti dei Google Pixel 4 proviene da TuttoAndroid.

Google punta su assistente vocale e fotografia con Pixel - auricolari e dispositivi per la domotica : Nel corso della conferenza stampa tenutasi ieri sera a New York, Google ha presentato i nuovi smartphone Pixel 4 e Pixel 4 XL, gli auricolari true wireless Pixel Buds, l’altoparlante intelligente Nest Mini e il router Nest WiFi. Per la maggior parte si tratta di prodotti attesi e ampiamente anticipati, ma l’aspetto interessante sono le caratteristiche. Partiamo con gli smartphone. Come anticipato puntano soprattutto sul comparto ...

Headed South e Pokemon Wave Hello sono i giochi ideali per i Google Pixel 4 : Una delle caratteristiche principali di Google Pixel 4 presentato ieri è il Motion Sense che ora è pronto al debutto con Headed South, un gioco dimostrativo creato da ustwo, gli sviluppatori di Monument Valley, in collaborazione con Google. Le potenzialità di Motion Sense sono tangibili anche in Pokemon Wave Hello che consente di interagire con i Pokémon in modi totalmente nuovi. L'articolo Headed South e Pokemon Wave Hello sono i giochi ideali ...

Presto i Google Pixel 4 vi permetteranno di fare foto incredibili : Durante la presentazione dei Google Pixel 4 e XL l'azienda californiana ha confermato che la fotocamera sarà costantemente aggiornata via software L'articolo Presto i Google Pixel 4 vi permetteranno di fare foto incredibili proviene da TuttoAndroid.

Google migliora il funzionamento di Now Playing sui Pixel 4 mantenendo l’attenzione alla privacy : A partire da Google Pixel 2 e Pixel 2 XL gli smartphone di Mountain View possono contare su una funzionalità esclusiva chiamata Now Playing L'articolo Google migliora il funzionamento di Now Playing sui Pixel 4 mantenendo l’attenzione alla privacy proviene da TuttoAndroid.

I nuovi Pixel 4 di Google e tutto il resto : Cosa fanno e come sono fatti i nuovi smartphone presentati ieri, e che si comandano a gesti senza toccare lo schermo (circa)

Google Pixel 4 e Pixel 4 XL supportano gli aggiornamenti notturni e perdono una modalità di navigazione : La prima cosa che si nota dando uno sguardo ai Google Pixel 4 è la scheda tecnica, è vero, però il loro punto di forza, ciò che li differenzia da tutti gli altri, è il software con le relative novità. L'articolo Google Pixel 4 e Pixel 4 XL supportano gli aggiornamenti notturni e perdono una modalità di navigazione proviene da TuttoAndroid.

Un bel Pixel 4 al posto della pizza? Guardate che si è inventata Google : Google utilizza dei normali cartoni da pizza di Domino's Pizza per far testare a selezionati influencer le potenzialità della Motion Sense L'articolo Un bel Pixel 4 al posto della pizza? Guardate che si è inventata Google proviene da TuttoAndroid.

Motion Sense è la grande novità dei Google Pixel 4 : ecco quello che dovete sapere : Scopriamo i dettagli di funzionamento di Motion Sense, il sistema di gesture touchless implementato sui Pixel 4 grazie a Project Soli. L'articolo Motion Sense è la grande novità dei Google Pixel 4: ecco quello che dovete sapere proviene da TuttoAndroid.

La Modalità astrografia e Live Caption saranno disponibili per i Google Pixel 3 e 3a : Google conferma in via ufficiale che due fra le più interessanti funzionalità dei Google Pixel 4 saranno disponibili per i Google Pixel della precedente generazione, cioè per i Pixel 3. L'articolo La Modalità astrografia e Live Caption saranno disponibili per i Google Pixel 3 e 3a proviene da TuttoAndroid.

Google chiarisce subito gli aggiornamenti per Pixel 4 e Pixel 4 XL : Google ci tiene a essere sempre precisa sugli aggiornamenti per i suoi dispositivi e così mette subito le cose in chiaro anche con Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL, poco dopo la loro presentazione. L'articolo Google chiarisce subito gli aggiornamenti per Pixel 4 e Pixel 4 XL proviene da TuttoAndroid.