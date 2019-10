Gli Stati Uniti hanno incriminato la seconda banca statale turca Halkbank per aver

Otto e mezzo - lite TravaGlio-Aprile sui diritti deGli arrestati. Gaia Tortora ringrazia la giornalista (Video) : Nel giorno in cui tutti i riflettori erano rivolti al match tra i due Mattei, un altro scontro è andato in scena stavolta negli studi di Otto e mezzo. Protagonisti Marco Travaglio e Marianna Aprile che hanno duellato a proposito del carcere agli evasori fiscali.A dire il vero la lite si è scatenata quando la giornalista di Oggi ha contestato l’esibizione delle manette in tv e sui giornali definendola “una cosa indecente”, spiegando i motivi ...

Usa - famiGlia inglese supera per sbaGlio il confine canadese : arrestati e incarcerati : Sbagliare strada durante una vacanza e ritrovarsi in un centro di detenzione per migranti. L'incredibile disavventura è accaduta ad una famiglia di turisti inglese (padre, madre e figlioletto di tre mesi) in viaggio in Canada con i cognati.. Dopo aver attraversato il confine tra British Columbia e Washington sono stati arrestati e portati in Pennsylvania. "Rimarremo traumatizzati a vita" ha dichiarato Eileen Connors, 24, anni. La vacanza in ...

Ecco quanto siamo stati felici neGli ultimi 200 anni : (foto: Getty Images) Libri e giornali del passato possono dirci quanto il mondo era felice. L’intuizione è di un gruppo di ricercatori delle università di Warwick, Glasgow e dell’Alan Turing Institute di Londra che, attingendo a principi della psicologia e applicando tecniche come la sentiment analysis ai testi, hanno sviluppato un indice che ha permesso di risalire ai livelli di felicità della popolazione di oltre 200 anni fa. Lo ...

MiGliaia di manifestanti indipendentisti stanno bloccando l’accesso all’aeroporto di Barcellona : ci sono scontri e diversi voli sono stati cancellati : All’aeroporto El Prat di Barcellona, la principale città della Catalogna, sono in corso scontri tra manifestanti indipendentisti e agenti dei Mossos d’Esquadra, la polizia catalana. Diverse Migliaia di persone sono arrivate all’aeroporto a piedi percorrendo quasi 16 chilometri dal centro

Quali sono stati Gli anni più felici per il mondo? Lo dice una ricerca che fotografa due secoli di felicità : Che avesse ragione Woody Allen? A ripensare al suo Midnight in Paris sembrerebbe di sì. Almeno in parte. Perché la Belle Epoque, i ruggenti anni ’20 (periodi nei Quali il protagonista della pellicola “bighellonava” grazie a una carrozza capace di viaggiare nel tempo e nello spazio) e i primi anni 2000 sono stati i periodi più felici per il mondo. In Italia c’è stato un lento e costante declino negli anni del fascismo e un ...

Prostata : i campanelli d’allarme da non sottovalutare - i sintomi dell’ipertrofia prostatica benigna e Gli alimenti da evitare : In Italia sono più di 6 milioni i cittadini colpiti da ipertrofia prostatica benigna, fino all’80% degli uomini tra 70 e 80 anni, ma solo il 22,4% dei pazienti segue correttamente le terapie per la cura della malattia. La scarsa adesione ai trattamenti è dovuta anche alla sottovalutazione dei sintomi, considerati inevitabili perché legati all’età. Inoltre, molto spesso, il paziente ricorre a un pericoloso “fai da te”; pericoloso perché alcuni ...

Mafia - arrestati il fiGlio del boss di Mazara e un amministratore giudiziario : “Si è appropriato di soldi sequestrati che aveva in gestione” : Sono stati arrestati il figlio dello storico boss mafioso di Mazara del Vallo con la moglie e il commercialista palermitano Maurizio Lipani, amministratore giudiziario nominato dal Tribunale che, secondo l’accusa, si è appropriato dei soldi sequestrati alla Mafia che gli erano stati dati in gestione. Per Epifanio Agate il Gip del Tribunale di Palermo ha disposto, su richiesta della locale Direzione Distrettuale AntiMafia, la custodia ...

Luigi Bisignani : "Prima il Vaticano - ora pure Gli Stati Uniti. Ecco perché Giuseppe Conte è finito" : Da quanto si è messo a "maramaldeggiare" con i Servizi segreti, "Giuseppi è il peggior nemico di Conte", scrive Luigi Bisignani nel suo editoriale su Il Tempo. Per difendersi dalle accuse sul caso degli incontri tra il ministro della Giustizia degli Stati Uniti Barr e i nostri 007, l'avvocato degli

Paolo Bonolis al matrimonio del figlio Stefano con Candice Hansen neGli Stati Uniti : Le foto su Instagram scattate da Sonia Bruganelli. Stefano Bonolis è nato dal primo matrimonio del conduttore, sposato dal...

Paolo Bonolis al matrimonio del figlio Stefano neGli Stati Uniti : Le foto su Instagram scattate da Sonia Bruganelli. Stefano Bonolis è nato dal primo matrimonio del conduttore, sposato dal...

Scontri CaGliari-Pogon - 6 polacchi arrestati e 3 caGliaritani rischiano il daspo : sei tifosi polacchi arrestati, che hanno patteggiato quattro mesi con la condizionale nel processo per direttissima e sono quindi già liberi, e di tre cagliaritani denunciati e ora a rischio daspo dalla Digos. Questo il bilancio degli Scontri avvenuti per l’amichevole tra Cagliari e i polacchi del Pogon, come riporta le Gazzetta dello Sport. Scene di violenza a cui il calcio ci ha ormai abituato, ma che lasciano una ferita al ...

Rugby - Mondiali 2019 : Stati Uniti-Tonga 19-31. Vittoria con bonus per Gli oceanici - a secco i nordamericani : Si chiude anche la Pool C alla Coppa del Mondo di Rugby in corso in Giappone, che oggi vedrà esaurirsi la prima fase a gironi: nell’ultima gara del raggruppamento Tonga batte gli Stati Uniti per 31-19, chiudendo così al quarto posto, mentre gli americani concludono la rassegna iridata con cinque sconfitte. Nel primo tempo iniziano meglio gli oceanici, che vanno in meta per primi con Siegfried Fisiihoi al 16′, mentre Sonatane Takulua ...

Una carovana di circa 2mila migranti partita dal Messico si avvicina al confine con Gli Stati Uniti : Una carovana di circa 2mila migranti si è formata in Messico e si sta dirigendo ora verso il confine con gli Stati Uniti. I media locali sottolineano come questa carovana, a differenza di quelle formatesi lo scorso anno, sia nata in maniera spontanea fra i migranti bloccati al confine proprio nell'anniversario della scoperta dell'America, un giorno ricordato come l'Incontro fra due Mondi.Continua a leggere

Sparatoria neGli Stati Uniti - almeno 4 feriti. Catturato l’assalitore : Un'altra Sparatoria ha colpito gli Stati Uniti. L'incidente si è verificato verso le 10, ora locale, di questa mattina presso una chiesa del New Hampshire dove era in corso il consuento inscontro mensile contro gli abusi domestici. Secondo i media americani ci sarebbero almeno 4 feriti. L'assalitore è stato Catturato dalle forze dell'ordine.Continua a leggere