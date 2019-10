Giornata Mondiale dell’Alimentazione | 6 | 5 milioni di bambini colpiti dalla fame dopo

Giornata Mondiale dell’alimentazione : oltre 200 milioni di bambini soffrono di una qualche forma di malnutrizione : Oggi, a livello globale, 1,9 miliardi di adulti sono in sovrappeso o obesi mentre 462 milioni sono sottopeso. Allo stesso tempo, secondo gli ultimi dati di UNICEF, OMS e Banca mondiale, oltre 200 milioni di bambini soffrono di una qualche forma di malnutrizione: 49,5 milioni di bambini sono affetti da malnutrizione acuta, 149 milioni soffrono di malnutrizione cronica e 40 milioni sono in sovrappeso o obesi. È quanto emerge dalla seconda edizione ...

Slow Food celebra la Giornata Mondiale dell’Alimentazione 2019 della FAO : Il 16 ottobre, Giornata Mondiale dell’Alimentazione, la FAO invita ad agire a ogni livello per far sì che una dieta sana e sostenibile sia accessibile a tutti. Inoltre, qualche ora fa è stato reso pubblico il rapporto SOFA 2019 (State of Food and Agriculture). In esso si mette in evidenza che “ridurre la perdita e lo spreco di cibo ha il potenziale per contribuire ad altri Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, ...

Alessandra Amoroso per la Giornata Mondiale Delle Bambine con la felpa del contest #LaMiaVoce : Alessandra Amoroso per la Giornata Mondiale Delle Bambine, con la felpa del contest ideata da OVS per l'iniziativa #LaMiaVoce. L'artista si è detta entusiasta dell'iniziativa che ha annunciato sui suoi social, nei quali ha anche indossato la felpa per la ricorrenza. L'evento nasce per la sensibilizzazione verso temi che ancora non sono considerati all'altezza della loro drammaticità. Per questa ragione, anche indossare una felpa per ...

La Lega Pro aderisce alla “Giornata Mondiale dei diritti delle bambine e delle ragazze” : La Lega Pro aderisce alla “Giornata Mondiale dei diritti delle bambine e delle ragazze” proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La giornata è l’11 ottobre di ogni anno. “La Lega Pro e i suoi club colorano questa giornata di arancione- spiega Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro– perché è il simbolo della lotta alla violenza e alle discriminazioni nei confronti dei bambini. Da anni, la stessa Lega ed i suoi 60 ...

Giornata Mondiale della vista : anche lo smog nemico degli occhi : In Italia ci sono 362 mila non vedenti e più di 1,5 milioni di ipovedenti, numeri in continua crescita anche per gli effetti dannosi dell’inquinamento, che incide per esempio sulla miopia, ma che potrebbero essere limitati da una corretta prevenzione. E’ il messaggio della Iapb, l’agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, in occasione della Giornata mondiale della vista che si celebra oggi. “La prevenzione ...

Giornata Mondiale della Vista 2019 : 100 screening gratuiti a Milano : In occasione della Giornata Mondiale della Vista, Neovision Cliniche Oculistiche metterà a disposizione a Milano 100 screening gratuiti, allo scopo di sensibilizzare la popolazione a una corretta prevenzione delle patologie più comuni che possono colpire gli occhi e compromettere quindi una buona visione. Gli screening, prenotabili a partire dal 9 ottobre, saranno effettuati nella Giornata di venerdì 11 ottobre presso le Cliniche di Viale ...

Giornata Mondiale degli Insegnanti - Google li celebra con un doodle : Oggi Sabato 5 Ottobre 2019 si celebra La Giornata Mondiale degli Insegnanti, una categoria di lavoratori spesso vittime di violenze e aggressioni che oggi viene celebrata alla scopo di suscitare riflessioni sul ruolo dei professionisti della formazione in questo caso docenti, sulle sfide che i docenti affrontano ogni giorno e sulle spesso precarie condizioni di lavoro con cui in molti casi sono costretti a misurarsi ogni giorno, proprio su ...

Milano : Giornata Mondiale della vista - con Luxottica visite gratuite : Milano, 8 (AdnKronos) – A Milano visite della vista gratuite per bambini e bisognosi in occasione della Giornata mondiale della vista, che, promossa dall’Oms, ogni anno si celebra il secondo giovedì del mese di ottobre. Nel mondo ancora oggi una persona su sette ha difficoltà ad accedere a cure oculistiche di qualità, anche in Italia, dove il problema riguarda le fasce sociali più emarginate. Fondazione OneSight, organizzazione ...

Milano : Giornata Mondiale della vista - con Luxottica visite gratuite (2) : (AdnKronos) – “La sinergia tra pubblico e privato – dice l’assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti – ci permette in molti casi di affrontare le nuove sfide introducendo l’innovazione necessaria e aumentando l’efficacia degli interventi, riuscendo così a garantire ai più fragili l’accesso a diritti fondamentali, come quello alla salute. Grazie a questa iniziativa, che è ...

Giornata Mondiale della salute mentale : all’ex ospedale San Camillo di Sassari un incontro con la popolazione : Al centro ci saranno i temi relativi alla salute mentale, dalle patologie alle terapie e trattamenti, perché è necessario sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e favorire l’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche. Parte da questo spirito l'(H)Open day organizzato dalla Clinica Psichiatrica dell’Aou di Sassari che il 10 ottobre, dalle ore 16 alle 18, ...

Giornata Mondiale degli insegnanti/ L'allarme : servono almeno 68 - 8 milioni docenti : Giornata mondiale degli insegnanti, il doodle di Google. E L'allarme: servono almeno 68,8 milioni docenti. E le carenze riguardano anche l'Italia.

Giornata Mondiale degli insegnanti - l’omaggio di Google ai 47 milioni di docenti - di cui 800mila quelli italiani : Google dedica un doodle alla Giornata mondiale degli insegnanti: un polpo che in fondo al mare insegna matematica. Un omaggio ai 47 milioni di insegnanti, per 527 milioni di alunni, di tutto il mondo celebrati oggi nella Giornata istituita dall’Unesco per ricordare l’anniversario della raccomandazione del 1966 sullo status di insegnante, che definì “diritti e doveri di chi insegna e la necessità di una formazione permanente ...

Giornata Mondiale degli insegnanti/ ShaRee Castlebury - la maestra dall'abito creativo : Giornata mondiale degli insegnanti, la splendida storia di ShaRee Castlebury, che ha indossato un abito decorato dai suoi alunni

Giornata Mondiale DEGLI INSEGNANTI/ Antonio - il maestro che regala libri ai bimbi in ApeCar : GIORNATA MONDIALE INSEGNANTI: la storia di Antonio La Cava, il maestro che gira per la Basilicata con la sua ApeCar, regalando libri ai bimbi