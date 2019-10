Geografia delle emozioni | Johannesburg

Geografia delle emozioni : Ikea : Zerbino TRIABO «Welcome» 6 €. L’ho sistemato davanti alla porta di casa. E sulla porta ho persino appeso la targa con i nostri nomi che lei aveva preparato. Per ogni evenienza. Guardaroba con cassetti PAX 290 €. Non mi ero mai accorto di quante scarpe avesse. E stivali, e sandali. Gliele ho sistemate per tipo dentro ai cassetti, e mentre lo facevo mi mancava così tanto che mi è venuta un’erezione. Porta fazzoletti BONDLIAN 8 €. Finché c’è ...

Geografia delle emozioni : Hilton : Lei mi ha scritto: aspetto con ansia il nostro incontro. Lei mi ha scritto: mi sei mancato. Lei mi ha scritto: le parole che mi mandi. Lei mi ha scritto: le leggo e le rileggo dopo che mio marito si è addormentato. Lei mi ha scritto: e a volte mi tocco, mentre lo faccio. Lei mi ha scritto: cercherò di arrivare in anticipo. Così avremo del tempo da soli. Lei mi ha scritto: spero che non sarai deluso. Ormai sono passati cinque anni. Lei mi ha ...

'Tensioni' - a Rovigo il 28-29 settembre il Festival sulla Geografia delle relazioni umane : Tensioni è il Festival che fa dell'arte un telescopio per acuire la brillantezza di cronache, sguardi introspettivi, suggestioni e teorie. Il tutto imbevendosi di passione per la contemporaneità e restituendo quesiti su sommovimenti, punti generativi, tendenze dei mutamenti sociali e culturali. La manifestazione si svolgerà a Rovigo il 28 e 29 settembre al Censer, l'attuale spazio fieristico dove un tempo sorgeva uno zuccherificio per la ...

Geografia delle emozioni : Guatemala : È stata lei a rivolgermi la parola. Per strada. Mi ha chiesto nello spagnolo degli israeliani come si arrivava alla gelateria di Juan. Per un attimo ho valutato se risponderle in spagnolo. Alla fine ho risposto in ebraico: ero diretto là e potevano unirsi a me. Era entusiasta, e mi ha toccato il braccio dicendo, israeliano? Non l’avrei mai indovinato. Alto come sei. Ci siamo fermati a leccare i nostri coni. Tutti e tre insieme. Non ricordo molto ...

Geografia delle emozioni : Euro Disney : Seduto su una panchina ai giardinetti, la guardo arrampicarsi sullo scivolo, e ripenso al viaggio in Francia. Quasi tutte le volte che la guardo per più di qualche minuto, mi torna in mente quel viaggio. Aveva solo nove mesi. La portavamo in un marsupio, il BabyBjörn, che le permetteva di starci appiccicata al corpo e insieme di aprirsi al mondo e curiosare. Non era più piccolissima, però, e non era facile portare quel peso dappertutto. Perciò ...

Geografia delle emozioni : D come Dortmund : Lei tifava per il Borussia Dortmund, e io tifavo per lei. L’avevo incontrata durante l’ultimo anno di studi in quella città. Quando ormai non ne potevo più di ragazze tedesche. Seguivamo insieme il corso di Teoria dei giochi. Avevo notato che su tutti i suoi oggetti – borsa, berretto di lana, persino sugli stivali – era impresso il logo della squadra. Nel Paese da cui provengo, le ragazze non tifano per le squadre di calcio. Men che meno le ...