“Fuori!” Amici Celebrities | dalle voci alla conferma Sono loro due ad abbandonare lo

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Grande fermento per la nuova puntata diche andrà in onda su Canale 5 mercoledì 16 ottobre. Nella nuova puntata del talent saranno eliminati due concorrenti e saranno entrambi della stessa squadra. Quindi resteranno in gara i quattro finalisti che si batteranno per aggiudicarsi il titolo di vincitore della prima edizione di. Ma vogliamo essere più precisi e svelarvi qualcosina di più. Intanto possiamo dirvi che i concorrenti eliminati saranno entrambi della squadra blu.Altra anticipazione che riguarda la serata? Sarà presente Maria De Filippi. No, non nel ruolo di conduttrice ma in quello di ospite speciale. Anche nella puntata di mercoledì 16 infatti, a condurre il programma ci sarà Michelle Hunziker che, dopo essere stata scelta da Maria come conduttrice di, ha deciso, dopo 25 anni, di cambiare look e tagliare i capelli. Ma scendiamo più ...

matteosalvinimi : Riapertura dei porti che provoca nuovi morti nel Mediterraneo e sbarchi triplicati, mafiosi fuori di galera, govern… - matteosalvinimi : Chi condivide le idee di Salvini è preferibile che vada a farsi una passeggiata fuori'. Se questo è un prete... Co… - RaiPlay : Quando si chiacchiera tra amici, vengono fuori storie incredibili... come quella dei Bee Gees e le loro hit ?? 'Mal… -