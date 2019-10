Funerali poliziotti uccisi a Trieste | migliaia rendono omaggio VIDEO

Fonte : tg24.sky

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) "vi offre il suo ultimo e affettuoso saluto, mentre resta fisso nella memoria di tutti il 4 di ottobre, festa di san Francesco, Patrono d'Italia, quando una follia omicida, spropositata e crudele, ha privato le vostre giovani vite di un futuro pieno di propositi e progetti”. Così l'arcivescovo Giampaolo Crepaldi, ha aperto l'omelia durante la messa per idi Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, inella sparatoria in Questura a. “A rendervi onore ci sono oggi alcune tra le massime Autorità dello Stato, della Regione, del Comune che sono qui per darvi il giusto e doveroso riconoscimento per il servizio che avete reso alla Patria con il sacrificio della vostra vita", ha proseguito monsignor Crepaldi. Camera ardente proseguita questa mattina Il feretro dei dueè arrivato nella chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo dalla ...

NapoliToday : #Cronaca Strage di Trieste, folla commossa per i funerali dei due agenti uccisi - angelainNL : RT @BiloFausto: Trieste si è raccolta attorno ai due poliziotti uccisi nel giorno dell’ultimo saluto - Mercurya46 : RT @sabrimaggioni: #Trieste Domani in Questura camera ardente per i due agenti di #Polizia assassinati Presenti: Presid. Camera #Fico Min… -