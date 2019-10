Francesca Cipriani dice no alla plastic tax | Se vale anche per le protesi faccio la

Francesca Cipriani contro la plastic tax : «Se vale anche per i seni rifatti scendo in piazza» : «Se la 'plastic tax' valesse anche per la plastica utilizzata nella chirurgia estetica scenderei subito in piazza a protestare, farei la rivoluzione. Non deve proprio succedere, dopo le...

“È successo nel bagno dell’ospedale”. Francesca Cipriani - indignata - lo racconta in tv : Francesca Cipriani sta bene. La procace showgirl dal seno immenso qualche giorno fa era finita in ospedale dopo aver contratto il virus gastrointestinale. Nulla di grave, dunque, ma, quando è stata ricoverato Francesca stava davvero male: aveva addirittura le allucinazioni. “Ho visto San Pietro – ha raccontato Francesca Cipriani – Voleva consegnarmi le chiavi”. Chissà cosa aveva mangiato per avere visioni simili… Adesso, come dicevamo sopra, ...

Confessione di Francesca Cipriani ricoverata in ospedale : I senzatetto nei bagni : In una nuova puntata di Pomeriggio 5, il talk-show pomeridiano condotto da Barbara d'Urso, l'ex naufraga de L'isola dei famosi, Francesca Cipriani, ha concesso un'intervista esclusiva. Nel nuovo appuntamento tv, la showgirl divenuta celebre agli occhi del pubblico per via della sua partecipazione a La pupa e il secchione si è lasciata andare ad una Confessione choc circa il ricovero subito per un virus gastrointestinale che l'ha recentemente ...

Pomeriggio 5 - Francesca Cipriani : “Sono stata ricoverata d’urgenza. Ho visto San Pietro che mi voleva consegnare le chiavi” : Francesca Cipriani è stata ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 per raccontare quanto le è accaduto nelle scorse settimane, quando è stata vittima di un’intossicazione alimentare e per questo è stata ricoverata d’urgenza in pronto soccorso. Ai dolori lancinanti all’addome però, si sono aggiunte anche le allucinazioni, come ha raccontato la showgirl: “Si era abbassata troppo la pressione. Ho visto San Pietro che ...

Pomeriggio 5 - Francesca Cipriani sconcertante : "Ricoverata d'urgenza - cos'ho trovato nei bagni dell'ospedale" : Allucinazioni e brutte sorprese. Francesca Cipriani ha raccontato a Pomeriggio 5, ospite di Barbara D'Urso, il suo recente calvario. La showgirl, resa famosa da Pupa e Secchione, Isola dei famosi e social vari, ha rivelato di essere rimasta vittima di una intossicazione alimentare qualche giorno fa

Francesca Cipriani ho perso tre chili per colpa di un virus intestinale : Una brutta disavventura per Francesca Cipriani infatti raccontato “Pomeriggio Cinque”, ospite di Barbara D’Urso, di ave trascorso una tremenda notte in ospedale a causa di un virus intestinale. La notte è stata molto lunga: “Un virus molto forte si era abbassata troppo la pressione. Mi hanno portato al pronto soccorso in ambulanza. Ho visto San Pietro che mi voleva consegnare le chiavi. Gli ho detto di riprovare più tardi. Durante la nottata ...

Francesca Cipriani dopo il malore : "In ospedale non c'è campo per i cellulari - non è possibile nel 2020" : La showgirl ha trascorso una notte al pronto soccorso per un virus gastrointestinale: il racconto a Pomeriggio Cinque

Francesca Cipriani e il virus intestinale : "Ho visto San Pietro darmi le chiavi" : Brutta avventura per Francesca Cipriani. L'ex isolana e gieffina qualche notte fa ha avuto un virus intestinale, a causa del quale ha deciso di recarsi in ospedale. La donna ha raccontato la vicenda a Pomeriggio Cinque da Barbara d'Urso. Un virus molto forte si era abbassata troppo la pressione. Mi hanno portato al pronto soccorso in ambulanza. Ho visto San Pietro che mi voleva consegnare le chiavi. Gli ho detto di riprovare più tardi. ...

Francesca Cipriani : Sono stata male - ho visto la morte in faccia : In collegamento con Pomeriggio Cinque, Francesca Cipriani ha raccontato a Barbara d’Urso di essere stata molto male a causa di un virus gastrointestinale che le ha fatto “vedere San Pietro con le chiavi in mano”. “Francesca, cosa è successo?”, ha domandato la conduttrice di Canale 5 alla sua ospite, che non ha esitato ad iniziare a snocciolare i dettagli del suo malessere. “Barbara, ho toccato il fondo, Sono stata davvero molto male – ha ...

Francesca Cipriani in ospedale : “Ho perso 3 kg in una notte” : Qualche giorno fa Francesca Cipriani aveva spaventato tutti i suoi tanti fan di Instagram con delle Storie realizzate direttamente a bordo di un’ambulanza. Due scatti, nel dettaglio: in uno si vedeva l’interno del mezzo di soccorso, con Francesca sdraiata sulla lettiga. Nell’altro, il braccio con l’ago cannula che si utilizza per la somministrazione endovenosa di farmaci. L’ex Pupa e opinionista televisiva però non aveva aggiunto dettagli. Molti ...

Pomeriggio 5 - Francesca Cipriani umiliata dopo il ricovero da Manlia Gorio : un sospetto terrificante : dopo i recenti guai di salute, Francesca Cipriani è tornata in tv a Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso: la prosperosa bionda era stata ricoverata in seguito a un virus intestinale. E così la Cipriani ha raccontato la sua disavventura, che la ha provata e anche parecchio, nello studio di Canale 5. Peccat

Francesca Cipriani in ospedale - Manila Gorio tuona : “Ringrazia il paparazzo” : Francesca Cipriani e Manila Gorio litigano a Pomeriggio 5 Francesca Cipriani è tornata in tv dopo i recenti problemi di salute. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è stata ricoverata in ospedale per via di un brutto virus intestinale. Un’esperienza che ha profondamente segnato la Cipriani, che ha raccontato ogni singolo dettaglio a Pomeriggio 5, dove […] L'articolo Francesca Cipriani in ospedale, Manila Gorio tuona: ...

Pomeriggio 5 - Francesca Cipriani e il virus intestinale : «Ho perso tutti i liquidi del corpo - ero disidratata» : Una disavventura per Francesca Cipriani. L?ex gieffina, pupa e partecipante all?Isola dei Famosi ha infatti raccontato ?Pomeriggio Cinque?, ospite di Barbara D?Urso, di...

Francesca Cipriani e il virus intestinale a Pomeriggio 5 : «Ho perso tutti i liquidi del corpo - ero disidratata» : Una disavventura per Francesca Cipriani. L?ex gieffina, pupa e partecipante all?Isola dei Famosi ha infatti raccontato ?Pomeriggio Cinque?, ospite di Barbara D?Urso, di...