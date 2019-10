Fortnite | le ricerche su Pornhub aumentano del 9640% dopo la comparsa del buco nero

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) La messa offline dei server diin seguito all'evento "The End" che ha segnato appunto la fine di un'era del Battle Royale di Epic Games ha portato ad un aumento deldelleeffettuate su.Lecontenenti la frase "" erano il 152% più alte della media di lunedì 14 ottobre,essere salite al 112% in più rispetto alla media del giorno prima. Ricordiamo che durante l'evento ha dato addio alla mappa che è stata risucchiata da un. Due giorninel gioco è apparsa la nuovissima mappa che ha decretato un nuovo inizio.Vale la pena notare inoltre che la ricerca delle frasi contenenti "" è aumentata deldurante i tempi di inattività di. Senza dubbio i giocatori del Battle Royale non sono stati con le mani in mano durante la pausa.Leggi altro...

Eurogamer_it : Le ricerche di #Pornhub correlate a #Fortnite sono aumentate in maniera spropositata durante l'evento. - GameXperienceIT : Fortnite: picco nelle ricerche di 'black hole' su Pornhub - - OPDarkberny : RT @StefaniaC11: Qualcuno doveva scriverlo ?? #Fortnite -