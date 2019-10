Fortnite è già tornato con tante novità

Fonte : agi

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Il buco nero diè durato pochissimo. Poco più di 24 ore. Il videogioco più popolare al mondo ècon il "Capitolo 2", lache molti aspettavano e che sostituisce l'escamotage trovato da Epic Games per tenere tutti gli appassionati con il fiato in sospeso in attesa di capire cosa sarebbe successo. Sì, perché trovarsi davanti a una pagina scura in cui tutto è stato risucchiato, mappe e personaggi compresi, e non saper più come giocare o andare avanti, non è solo stato un mod diverso per raccontarsi. È stata una trovata di marketing assai geniale che ha generato una chiacchiera continua sui social e sulle pagine dei giornali, cartacei e online, di tutto il mondo. Ma i creatori hanno deciso di seguire alla lettera il famoso detto che dice: "Ogni scherzo è bello quando dura poco". Verso alle 10 di ieri, notte fonda negli Usa (altra scelta non ...

