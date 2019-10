Formula 1 | accordo con l’Hard Rock Stadium per il Gp di Miami del 2021 | ma c’è un

Formula 1 - sospiro di sollievo per Ricciardo : accordo raggiunto con l’ex manager e causa legale evitata : L’australiano era stato citato in giudizio davanti l’Alta Corte britannica dall’ex manager, che voleva riconosciuta una somma di denaro milionaria Daniel Ricciardo può finalmente tirare un sospiro di sollievo, avendo trovato l’accordo con il suo manager Glenn Beavis. Quest’ultimo infatti lo aveva citato in giudizio davanti l’Alta Corte britannica in una causa da dodici milioni di dollari, intentata per ...