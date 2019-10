FIMP | il pediatra di famiglia è veramente “uno di famiglia”

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) “Ildidi”. Lavoriamo nel settore della medicina territoriale e sperimentiamo tutti i giorni il rapporto di fiducia con gli oltre 9,8 milioni di bambini e adolescenti residenti nel nostro Paese e le loro famiglie. Questo costituisce la base, e il supporto imprescindibile, per svolgere al meglio il nostro lavoro. Vogliamo essere messi nelle condizioni di poter continuare a garantire questa straordinaria assistenza che rappresenta una peculiarità del Servizio Sanitario Nazionale italiano. Una delle priorità deve essere lo sviluppo di una diagnostica di primo livello in tutti gli studi dei pediatri di. Per farlo servono nuove risorse da investire nella medicina del territorio”. E’ questo il messaggio che la Federazione Italiana Medici Pediatri () lancia, forte e chiaro, al mondo delle istituzioni, della politica, delle società ...

ritrattosalute : È questo il messaggio che la @FimpP lancia al mondo delle istituzioni, della politica, delle società scientifiche e… -