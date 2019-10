Filippo Roma aggredito dai militanti M5s | Filippo Facci | il vergognoso silenzio del Pd

Quel silenzio assordante dopo l'aggressione a Filippo Roma : Stupisce il silenzio assordante che ha accompagnato l’aggressione contro Filippo Roma, nel week-end scorso, al raduno grillino di “Italia 5 Stelle”. La iena tentava di intervistare Virginia Raggi, ma le è stato impedito. Anzi è stato aggredita da alcuni militanti pentastellati.Sono azioni da stigmatizzare a prescindere dal colore politico, sia che accadano ai raduni leghisti di Pontida, sia che accadano durante le ...

Le Iene - Filippo Roma parla dopo l’aggressione : “Tentativo di linciaggio : mi hanno urlato ‘figlio di pu***na - venduto. Avevano l’odio negli occhi” : “Appena mi hanno visto sono impazziti, è stato un vero e proprio tentativo di linciaggio”, Filippo Roma parla per la prima volta all’Adnkronos. L’inviato delle Iene nei giorni scorsi è stato aggredito a Napoli durante la manifestazione Italia a 5 Stelle, il giornalista si trovava all’evento per intervistata la sindaca di Roma Virginia Raggi sull’emergenza rifiuti nella capitale. La sua presenza non è stata ...

M5S : Nobili (Iv) - ‘solidarietà a Filippo Roma’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – ‘La mia totale solidarietà a Filippo Roma vittima di una ignobile e ingiustificabile aggressione da parte dei militanti del M5S a Napoli. Davvero il Pd vuole un alleanza stabile con chi ha questo atteggiamento verso la stampa. Noi no”. Lo scrive su Twitter Luciano Nobili, deputato del Pd. L'articolo M5S: Nobili (Iv), ‘solidarietà a Filippo Roma’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Filippo Roma aggredito ad Italia 5 Stelle a Napoli : "Volevano linciarmi" (VIDEO) : Non ha mezze parole per raccontare la disavventura "È stato un vero e proprio tentativo di linciaggio". A parlare è Filippo Roma all'AdnKronos, protagonista suo malgrado di un preoccupante episodio avvenuto a Napoli durante Italia 5 Stelle.La iena si trovava nella città partenopea per intervistare la sindaca di Roma Virginia Raggi in merito all'annosa questione dell'emergenza rifiuti nella capitale (recentemente la trasmissione ha intrapreso ...

“Linciato dalla folla”. Attimi di terrore per Filippo Roma : è successo alla storica Iena : Non ha mai negato di essere abbastanza vicino all’idea dei 5 stelle Filippo Roma, inviato storico de Le Iene. Non l’ha mai negato e per questo ha sempre cercato di denunciarne eventuali magagne, proprio come dovrebbe fare chiunque tenga a qualcosa. Ma per i tifosi grillini non è così: e al suo arrivo alla super festa di Italia 5 Stelle, la situazione è precipitata all’arrivo de La Iena: “venduto, venduto”, hanno urlato gli attivisti. Un vero e ...

Iene - Filippo Roma aggredito alla festa del M5s a Napoli : vergognoso agguato grillino : A Luigi Di Maio è bastata una manciata di minuti per spazzare via il ricordo del "VaffaDay" e quello di un movimento, il suo, che faceva degli ideali i pilastri dell' azione politica. Assaggiato il potere e adagiate le terga sulle comode poltrone che contano, i grillini hanno cambiato idea. «Governe

Italia a 5 Stelle - la iena Filippo Roma : Mi hanno aggredito in cento : "Se non fosse intervenuta la polizia a salvarmi, non sarei qui a raccontarla". A dirlo all'Andkronos è la iena Filippo Roma che oggi a Napoli, durante l'evento Italia a 5 Stelle, è stato aggredito da un gruppo di militanti grillini. Circa un centinaio di persone che lo hanno insultato pesantemente. "Appena mi hanno visto sono impazziti. Mi hanno urlato 'bastardò, 'figlio di put...', 'venduto'", hanno gridato i militanti pentastellati ...

