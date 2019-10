FI : in Sicilia nuova squadra per Miccichè - ‘Rinnoviamo come chiesto da Berlusconi’ : Palermo, 16 ott. (Adnkronos) – Una nuova squadra di Forza Italia affiancherà il coordinatore Gianfranco Miccichè in vista delle prossime elezioni amministrative in Sicilia. Ad annunciare i componenti del nuovo ufficio politico è lo stesso commissario regionale azzurro: “due padri nobili di Forza Italia in Sicilia, Renato Schifani e Stefania Prestigiacomo, gli assessori regionali Bernardette Grasso e Marco Falcone, il capogruppo ...

Sicilia : Cnr - nuova stazione marina a Capo Granitola (2) : (AdnKronos) – Il Memorandum sarà siglato da Cnr, Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sicilia, Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile; l’Istituto nazionale di fisica nucleare; l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia; l’Istituto nazionale di oceanografia e di ...

Sicilia : Cnr - nuova stazione marina a Capo Granitola : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – Inaugurata questa mattina a Capo Granitola, in provincia di Trapani, la nuova stazione marina internazionale, istituita presso la sede dell’Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino (Ias) del Cnr. Presente, per il governo regionale, l’assessore al Territorio Toto Cordaro che ha sottolineato “la forte sintonia che si è sviluppata tra ...

Sciame sismico in Sicilia - nuova scossa di terremoto a Bronte di magnitudo 3.3 : Dopo le due scosse di terremoto avvertite nel giro di dieci minuti ieri sera un nuovo sisma è stato registrato in Sicilia: secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), alle 23.32 di martedì 17 settembre un terremoto di magnitudo 3.3 ha avuto ipocentro a 7 chilometri di profondità ed epicentro ad altrettanti di distanza dal comune di Bronte.Continua a leggere

Allerta Meteo della Protezione Civile : persistono i temporali tra Sicilia e Calabria - nuova perturbazione al Nord [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – L’area di bassa pressione presente sulle regioni meridionali, insisterà nelle prossime ore su Calabria e Sicilia, con fenomeni temporaleschi sparsi. Domani, inoltre, una nuova perturbazione atlantica raggiungerà le nostre regioni Nord-occidentali, con primi fenomeni intensi su Piemonte e Lombardia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali ...