Festival del cinema di Roma | il meglio del programma e degli ospiti

Le foto più belle del London Film Festival : Con Al Pacino, Martin Scorsese, Robert De Niro, Timothée Chalamet, Laura Dern, Keira Knightley ed Eddie Redmayne, tra gli altri

New York - Daria Biancardi vince il Festival della Musica Italiana : Palermo, 14 ott. (AdnKronos) – E’ Daria Biancardi la vincitrice della XII edizione di New York Canta ‘ Festival della Musica Italiana a New York che si è svolto al Master Theatre di Brooklyn. Con il singolo ‘Come una danza” – scritto da Cassandra Raffaele – Daria è salita sul palco e incantato pubblico e giuria di esperti. Alle 2 di notte, ora Italiana, Daria ritira il premio e vede, finalmente, ...

Partirò per Bologna : all’Estragon la terza edizione del Festival dedicato a punk - rap e ska : Partirò per Bologna, titolo della celebre canzone della Banda Bassotti, torna sabato 19 ottobre all’Estragon per il terzo anno consecutivo.

Festival dell'acqua 2019 a Venezia : depurazione e gestione in emergenza : E' andata in scena a Venezia l'edizione 2019 del Festival dell'acqua. Innovazione tecnologica nella gestione idrica, depurazione, gestione emergenza

Festival della fotografia etica di Lodi - le guerriere curde di Joey Lawrence : Il Festival della fotografia etica di Lodi e i curdi, una minoranza etnica di quaranta milioni di persone, oggi distribuiti tra Turchia, Siria, Iraq e Iran. Un accordo del 1916, approvato da Regno Unito, Francia e Impero russo garantiva loro un proprio territorio contiguo e sovrano. Otto anni dopo, il trattato di Losanna modificava l’accordo originale abolendo il sogno di indipendenza. Con questo pezzo di carta, il Kurdistan è stato ...

OA Sport miglior sito di sport del 2019. Festa all’Overtime Festival - quarto trionfo di fila! : Per il quarto anno di fila OA sport ha vinto il premio come miglior sito di sport del 2019 all’Overtime Festival di Macerata per aver “raccontato on-line tutto lo sport italiano con passione, professionalità, analisi, approfondimenti e informazioni“. Un successo giunto al termine di una annata densissima di grandi appuntamenti, in cui la Redazione ha lavorato ogni giorno in prima linea per garantire ai lettori un servizio ...

Peter Sagan show al Festival dello Sport di Trento! Finisce tutto a champagne e “Zigo zago - mi no pago!” [VIDEO] : Peter Sagan porta allegria e risate sul palco del Festival dello Sport di Trento: il ciclista della Bora-Hansgrohe beve champagne e si lancia in un simpatico brindisi One man show sul palco del Festival dello Sport di Trento. Con l’ingresso di Peter Sagan il pubblico presente sa già che simpatia e risate saranno assicurate. Il ciclista della Bora-Hansgrohe non delude le attese. Fra il serio e il faceto, sempre con ...

Dalla Luna al Sole : Zeiss partner del Festival della Scienza di Genova per 10 giorni : Zeiss, da sempre impegnata nella ricerca scientifica, la formazione e l’informazione, ha annunciato di aver stretto una partnership con il prestigioso Festival della Scienza, giunto alla 17sima edizione, che quest’anno si terrà a Genova dal 24 ottobre al 4 novembre 2019. Quasi 300 eventi, 50 location cittadine e 550 animatori, il Festival della Scienza rappresenta sempre di più un appuntamento imperdibile dedicato a tutti coloro che desiderano ...

ROMA JAZZ Festival 2019/ Auditorium Parco della Musica - dal 1 novembre all'1 dicembre : No borders. Migration and integration è il titolo di questa edizione. Un programma pensato per indagare la Musica JAZZ, nelle sue ampie articolazioni

Sostenibilità e innovazione - le best practice di Gruppo Cap al Festival dell’Acqua : Roma, 9 ott. (AdnKronos) – Dal progetto della Biopiattaforma di Sesto San Giovanni all’attività dei laboratori del nuovo centro di ricerca Salazzurra. Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, porta al Festiva dell’Acqua, a Venezia giovedì 10 e venerdì 11 ottobre, la testimonianza di alcune delle sue esperienze più significative.Organizzato a cadenza biennale da Utilitalia, ...

Matera. Festival della filosofia al via dedicato a Pitagora : “Un Festival dedicato a Pitagora e che vuol portare la filosofia agli studenti in un modo diverso, più interessante, più

Overtime Festival 2019 - scatta la nona edizione a Macerata. Presenti tante stelle del giornalismo. Numeri e record al centro dell’evento : Per la nona volta negli ultimi anni, Macerata diventa la capitale dello sport italiano, grazie ad Overtime, il Festival del racconto, dell’etica e del giornalismo sportivo che apre i battenti il prossimo 9 ottobre. Date, ricorrenze e insolite coincidenze. Numeri di maglie, record, cronometri e chilometri. Questo il tema dell’edizione 2019 della manifestazione organizzata dalla Pindaro Eventi in collaborazione con Regione Marche, Comune di ...

Verso il Festival dello Sport di Trento - attraverso lo Sport Tech (District) : Sport Tech è un uniVerso, un concetto, un’idea che unisce Sport, Innovazione e nuove Tecnologie. Ed è reale più di quanto si possa pensare. Non solo, è anche più vicino a noi di quanto possiamo immaginare. Secondo alcune stime infatti, il mercato dello Sport Tech avrà nel 2024 un valore di oltre 30 miliardi di dollari, (8.9 miliardi di dollari più rispetto al 2018). Senza dimenticare che il ...