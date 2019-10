F35 | Trump | “Italia ha appena acquistato 90 nuovissimi aerei Il programma va molto bene”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) “L’Italia ha90F35. Ilvabene”. Donald, in conferenza stampa accanto al capo dello Stato Sergio Mattarella, conferma che ilsuglida guerra, da sempre osteggiato dal Movimento Cinque Stelle, va avanti. Il presidente degli Usa ha sostanzialmente reso pubblica l’assicurazione che, secondo il Corriere della Sera, Giuseppe Conte aveva fornito a Mike Pompeo durante l’ultima visita del capo della diplomazia statunitense. Quanto accaduto in occasione del recente faccia a faccia tra il premier e Pompeo, a Roma, era stato raccontato da un retroscena del Corriere e aveva provocato malumori nel M5s e la presa di posizione del capogruppo pentastellato in commissione Esteri, Gianluca Ferrara. Il costo dell’operazione, secondo i calcoli del quotidiano di via Solferino, si aggira attorno ai 14 ...

