Eurogames | giochi «senza mordente»

(Di mercoledì 16 ottobre 2019)frontiere né ascolti. Non è nato sotto la migliore stella, rivisitazione della trasmissione cult di Rai 1 in onda fino a vent’anni fa. Il programma, dopo un tiepido debutto, è calato puntata dopo puntata fino ad assestarsi al di sotto dell’11% (qui gli ascolti dello scorso giovedì). Al timone della trasmissione c’è la coppia formata da Ilary Blasi e Alvin, che si dimostra forse l’unica scelta veramente azzeccata. I due sono affiatati e hanno i tempi giusti, perfettamente a loro agio nel contesto giocoso in cui sono calati. Commentano le performance delle nazioni con grande enfasi e partecipazione (talvolta eccessiva), si divertono, conducono a ruota libera. Lei finalmente svincolata dalla liturgia dei reality, contesto dal quale l’anno scorso è uscita depotenziata; lui – fuori dal ruolo di ‘integerrimo’ e a tratti pedante ...

