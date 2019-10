Emma Marrone torna a lavoro dopo l' intervento | il nuovo album ' Fortuna' esce il 25 ottobre

Emma Marrone scala le classifiche : lei reagisce su Instagram : Emma Marrone scala le classifiche con il nuovo brano Io sono Bella e reagisce su Instagram, pubblicando il primo post ufficiale sul suo profilo dopo l’annuncio della malattia e l’operazione. Sono passate diverse settimane da quando la cantante salentina si è allontanata dai social per iniziare una battaglia molto importante. Una scelta arrivata dopo un post in cui, come un fulmine a ciel sereno, Emma rivelava di doversi fermare per ...

«Io sono bella» - il successo (doppio) di Emma Marrone : Emma Marrone, Essere Qui Boom Edition 2018Emma Marrone, Essere Qui Boom Edition 2018Emma Marrone, Essere Qui Boom Edition 2018Emma Marrone, Essere Qui Boom Edition 2018Emma Marrone, Essere Qui Boom Edition 2018C’è un che di karmatico, nel successo di Emma, un (ri)affermarsi della vita sulla tristezza che, spesso, si porta appresso. C’è un universo e un equilibrio stabile, una canzone evocativa che, per coincidenza o consapevolezza, è assurta a ...

Emma Marrone torna su IG dopo l'intervento ed esulta : 'Io sono bella' primo su EarOne : È una bellissima notizia quella che ha ricevuto Emma Marrone stamattina: oggi, 11 ottobre, il suo singolo "Io sono bella" si è piazzato al primo posto della classifica tra quelli più trasmessi dalle radio italiane. La pugliese, assente da Instagram per risolvere un serio problema di salute, ha deciso di esporsi per comunicare ai fan questa importante notizia: la cantante ha anche ringraziato l'autore del brano, Vasco Rossi. Emma al settimo ...

Emma Marrone - siti mostrano una foto dopo l'intervento ma la Turci dice : 'È di un anno fa' : Neppure il tempo di gioire nel vedere uno scatto di Emma Marrone dopo tanto tempo, che i suoi fan hanno dovuto fare i conti con la dura realtà. La fotografia che molti siti di gossip hanno etichettato come "la prima dopo l'operazione", in verità risale ad un anno fa: è stata la protagonista dell'immagine, Paola Turci, a fare chiarezza in merito sui social network. Paola Turci chiarisce l'equivoco sullo scatto con Emma Ieri, domenica 6 ottobre, ...

Il ritorno di Emma Marrone (insieme a Paola Turci) : Emma MarroneEmma MarroneEmma MarroneEmma MarroneEmma MarroneEmma MarroneEmma MarroneEmma MarroneEmma MarroneEmma MarroneEmma MarroneEmma MarroneEmma MarroneThe show must go on, per fortuna. Emma Marrone torna a raccontarsi sui social. La cantante salentina, dopo lo stop «forzato» per motivi di salute, non vede l’ora di riprendere la vita normale. Come, del resto, aveva fatto sapere – con la tradizionale sincerità che da sempre ...

“Una grande…”. Emma Marrone - la prima foto social dopo l’intervento è proprio con lei - la sua amica speciale : Emma Marrone ha annunciato ai suoi fan uno stop per problemi di salute. La cantante ha parlato apertamente coi suoi fan tramite Instagram: “Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato – scriveva il 20 settembre la cantante salentina su Instagram lasciando sgomenti i fan – Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per ...

Emma Marrone - la prima foto su Instagram dopo l’operazione : Emma Marrone torna su Instagram con una foto in cui sorride insieme a Paola Turci. La cantante pugliese ha superato un momento particolarmente difficile, ma ce l’ha fatta e oggi il suo sorriso è tornato, più bello che mai. Qualche settimana fa Emma aveva fatto preoccupare molto i fan, annunciando che non sarebbe stata presente a un concerto previsto a Malta a causa di alcuni problemi di salute. Il pensiero di tutti era andato alla sua ...

Emma Marrone - prima uscita pubblica dopo l’operazione : Emma Marrone torna in pubblico dopo l’operazione e la grande paura. La cantante pugliese è stata paparazzata dal settimanale Oggi durante una passeggiata in giro per Milano. Jeans, t-shirt bianca e giacca, l’artista si è concessa una giornata a base di shopping fra le vie del centro in cerca di qualcosa per l’autunno. Immagini che hanno rassicurato i tantissimi fan preoccupati per la sua salute e che fanno tirare un sospiro di ...