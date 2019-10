Ecco in cosa consiste il primo trapianto di vertebre al mondo eseguito in Italia

Salvini e Renzi duro scontro da Vespa ma era vero o nemici per finta? Ecco cosa ha visto un giornalista prima della diretta : Uno scontro senza risparmiarsi quello tra i due Matteo ieri da Bruno Vespa. Quattro milioni di spettatori incollati al televisore per vedere i due duellanti. Uno leader incontrastato della Lega, partito vicino al 34% dei consensi, l’altro il grande regista del governo giallorosso e poi fondatore di Italia Viva. Secondo il giornalista Michele Brambilla presente alla trasmissione i due, davanti alle telecamere se le sono date di santa ...

Ecco che cosa succede (anche a Milano) quando manifesti contro Pechino : Milano. Le immagini delle manifestazioni a Hong Kong riempiono i media internazionali da mesi. Ma ultimamente la protesta si è trasformata in uno scontro tra modelli, e in forma ridotta ha varcato i confini. Qualcosa è accaduto anche in Italia. Il 28 settembre scorso a Milano un gruppo di manifestan

Patronato : cosa fa - costo - pratiche e chi può usufruirne. Ecco cosa sapere : Patronato: cosa fa, costo, pratiche e chi può usufruirne. Ecco cosa sapere Spesso se ne parla ed è nominato nel linguaggio di tutti i giorni, ma forse non tutti sanno che cos’è esattamente un Patronato e quali sono tutte le possibili funzioni che può svolgere. Ecco allora una sintetica guida sul ruolo di questo ente, i suoi costi, i servizi offerti e i soggetti che possono avvalersi di esso. Se ti interessa saperne di più su come ...

L'avvocato diventa "on demand" Ecco come funziona e cosa fare : Ignazio Stagno Dal mondo anglosassone arriva il "secondment": la richiesta esterna di una consulenza legale da parte di un'azienda. Il 70% dei legali "secondee" resta nell'impresa. E spunta anche la consulenza per le imprese che vendono su Amazon L'avvocato ora è on demand. La novità arriva dal mondo anglosassone. Si tratta di uno strumento che fa incontrare la domanda del cliente "just in time" con quella dell'offerta che propone ...

La fotocamera dei Google Pixel 4 è tanta roba : Ecco di che cosa è capace : Durante la presentazione dei nuovi Pixel 4, Google si è soffermata a lungo sulle qualità fotografiche dei nuovi flagship, spiegando le novità. L'articolo La fotocamera dei Google Pixel 4 è tanta roba: ecco di che cosa è capace proviene da TuttoAndroid.

Mattino 5 e l'indiscrezione su Morgan : non solo la rissa con il paparazzo. Ecco cosa si è lasciato sfuggire : Morgan è tornato alla ribalta. Il cantante, in strada a Milano con una misteriosa donna, ha trovato da dire con un fotografo che stava inseguendo i due arrivando addirittura alla rissa. La vicenda è stata ripresa da un secondo paparazzo che ha inviato il girato a Mattino 5 dove poi è andato in onda.

Fortnite - al posto del gioco appare un buco nero (che i giocatori fissano per ore) : Ecco cosa è accaduto : Prima sono stati sparati dei missili che hanno bombardato l’Isola poi dal cielo è caduto un meteorite gigante e infuocato e dall’impatto ne è nato un buco nero che ha lentamente risucchiato tutto il mondo circostante. È ciò che è successo agli utenti che nella serata di domenica 13 ottobre, alle 20, erano online nell’universo di Fortnite. Circa sei milioni di giocatori stavano partecipando a un evento speciale chiamato, appunto, “The End”, la ...

Carta del Docente 2020 MIUR : Ecco cosa comprare con il Bonus da 500 Euro : Il Bonus del MIUR Carta del Docente 2020 è un Bonus economico dal valore di 500 Euro che viene conferito ai docenti di ruolo per la loro formazione e l’aggiornamento professionale, mediante questo Bonus i docenti possono spendere il sussidio per l’acquisto di beni e servizi autorizzati dalla vigente normativa. Carta del Docente 2020 MIUR: ecco cosa comprare con il Bonus da 500 Euro Anche quest’anno il Bonus Carta del Docente è stato ...

Cosa può fare l’Europa contro Erdogan? Poco o nulla - Ecco perché : (Foto: Matt Cardy/PA Wire) Mentre dal confine turco-siriano continuano ad arrivare resoconti, immagini e video raccapriccianti, e Recep Tayyip Erdogan non sembra voler retrocedere di un metro dalle sue posizioni e dall’invasione del Kurdistan siriano, viene da domandarsi quali siano le frecce di cui disponga davvero l’Unione Europea. È infatti evidente che a quelle latitudini si parli una lingua diversa e che le minacce di sanzioni economiche o ...

Apnee notturne - un sintomo da non sottovalutare : Ecco che cosa rischi e come si combattono : Le Apnee notturne sono spesso un segnale sottovalutato. Consistono in una interruzione della respirazione lunga spesso oltre 10 secondi con conseguente riduzione del livello di ossigeno nel sangue, e possono causare malattie cardio e cerebrovascolari come ictus, ipertensione, fibrillazione atriale,

Ultime Napoli - scontro De Laurentiis-Ancelotti : Ecco cosa è successo : Ultime Napoli, scontro De Laurentiis-Ancelotti: ecco cosa è successo Ultime Napoli De Laurentiis Ancelotti| L’edizione odierna di Cronache di Napoli, all’interno delle pagine riservate allo sport, svela un retroscena che vede protagonisti Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti in un litigio anche abbastanza alterato dopo la sfida con il Genk. ecco il racconto. “Non basta il turnover totale, chiesto e ottenuto già dallo ...

Alessandro Sallusti smonta Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio : "Leader? No - Ecco cosa sono" : "Non c'è dubbio che dal punto di vista numerico l'ammucchiata Pd-M5s-Renzi-Leu abbia la possibilità di contendere al centrodestra unito vittorie elettorali altrimenti impossibili", premette Alessandro Sallusti nel suo editoriale su il Giornale. "Ma come dimostra la cronaca di questi giorni parliamo

MotoGp – Jorge Lorenzo a cuore aperto dopo una stagione complicata : “cosa ho intenzione di fare? Ecco la verità” : Jorge Lorenzo sincero a pochi Gp dal termine di una stagione in MotoGp davvero complicata: le parole del maiorchino della Honda La nuova avventura in Honda di Jorge Lorenzo non ha regalato al maiorchino i risultati sperati. Il pilota non è riucsito ad essere competitivo, a causa delle difficoltà tecniche riscontrate sulla moto, ma soprattutto del brutto infortunio che ha dovuto superare. Alessandro La Rocca /LaPresse “Che cosa ho ...

Formula 1 – Cancellate le FP3 del Gp del Giappone - qualifiche rimandate a domenica : Ecco cosa succede se non si disputeranno : L’arrivo del tifone Hagibis fa cambiare i piani del Gp del Giappone: FP3 Cancellate, qualifiche rimandate a domenica. Se dovessero essere Cancellate anche le qualifiche si partirà con il risultato delle FP2 Il weekend del Gp del Giappone cambia in corsa. La colpa è dell’imminente arrivo del tifone Hagibis che, a causa dei venti ad oltre 200 km/h che si porterà dietro, mette a rischio l’incolumità di piloti e spettatori. ...