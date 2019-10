Fonte : blogo

(Di mercoledì 16 ottobre 2019), ex parlamentare di Forza Italia edi, èall'età di 79 anni dopo una lunga malattia. Laureato in giurisprudenza e giornalista professionista,aveva lavorato al Il Giorno fino al 1984 e al Messaggero, di cui era diventato anche vicedirettore. Nel 1996 si candidò e venne eletto alla Camera dei Deputati tra le fila di Forza Italia, venne rieletto anche nel 2001. Dal 1996 era responsabile del settore comunicazione del partito e dal 1997del fondatore. Fu anche Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio quando Premier era, appunto il Cavaliere, nei governiII, III e IV. Nel 2014 aveva abbandonato Forza Italia per aderire al Nuovo Centrodestra di Angelino Alfano, mentre il 18 marzo 2017, con lo scioglimento del Nuovo Centrodestra, era entrato in Alternativa Popolare.Tra gli ex compagni di partito la ...

lorepregliasco : È morto Paolo Bonaiuti, storico portavoce di Silvio Berlusconi - TgLa7 : E' morto a Roma, dopo lunga malattia, Paolo #Bonaiuti, ex portavoce di Silvio #Berlusconi e parlamentare - Agenzia_Ansa : Morto Paolo #Bonaiuti, parlamentare e storico portavoce di Silvio Berlusconi #ANSA -