Droga | blitz nel palermitano | otto arresti

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Palermo, 16 ott. (Adnkronos) – Cinque mesi di indagini,ordinanze di misure cautelari per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti di tipo hashish. è il bilancio dell’operazione denominata ‘Pablito’ con cui i Carabinieri di Palermo sono riusciti a risalire la filiera dello spaccio che rifornivano le piazze di Misilmeri. Tre degli indagati sono già stati condotti presso la Casa Circondariale ‘Cavallacci” di Termini Imerese, si tratta del 47enne Salvatore Baiamonte, del 41enne Matteo Algozzino e del 25enne Giuseppe Pizzo; il quarto, il 31enne Pietro Perez, si trova aglidomiciliari presso le propria abitazione, mentre per gli altri tre indagati notificata la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, nonché dell’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria; l’ottavo indagato infine, il ...

StampaCuneo : Blitz anti-droga in viale Stazione a Dronero: due denunce - GazzettinoDroga : Blitz al 'parco della droga': pusher in sedia a rotelle non riesce a scappare, arrestato - rikercommander : RT @magicaGrmente22: Io non ho infermieri a casa. Lui .. Lo spacciatore, un 37enne egiziano, è stato arrestato: con sé aveva eroina e coca… -