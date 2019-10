Donald Trump riceve Sergio Mattarella | Rapporti con l' Italia mai così buoni

Donald Trump ha comunicato che imporrà nuove sanzioni e tariffe alla Turchia : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha comunicato l’intenzione di firmare un ordine esecutivo per imporre nuove sanzioni commerciali alla Turchia. Trump ha anche scritto di voler riportare al 50 per cento le tariffe sull’acciaio (dopo che a giugno

Donald Trump - “13mila frasi false o fuorvianti in quasi 1000 giorni di presidenza” : i risultati del fact checking del Washington Post : Oltre 13mila informazioni false o fuorvianti dette in quasi in 1000 giorni di presidenza. È il conto del fact Checker firmato Washington Post, secondo il quale Donald Trump, che il 16 ottobre compie mille giorni alla Casa Bianca, ha detto una media di 22 menzogne al giorno a partire dall’ultima rilevazione, di 65 giorni fa, che si fermava a 14. Il fact Checker creato dalla grafic reporter Leslie Shapiro analizza, categorizza e traccia ...

Donald Trump ora è anche su Twitch : Il canale di Twitch di Donald Trump (fonte: Twitch) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha aperto un canale sulla piattaforma di streaming Twitch, da sfruttare come veicolo di comunicazioni agli elettori in vista delle elezioni presidenziali del 2020. Trump non si limiterà a sfruttare Facebook, Instagram e Twitter ma adopererà anche il portale dedicato principalmente alla trasmissione di dirette incentrate sui videogiochi, e quindi ...

Caso NBA-Cina - Donald Trump attacca Steve Kerr : la risposta del coach degli Warriors è tagliente : Donald Trump attacca Steve Kerr sul Caso NBA-Cina, il coach degli Warriors risponde per le rime al presidente USA Il Caso NBA-Cina ha generato grandi polemiche anche negli USA. Il presidente Donald Trump, prendendo ovviamente le parti degli Stati Uniti e difendendo la libertà d’espressione americana, ha attaccato Steve Kerr, spostando l’obiettivo però su una questione personale. In passato infatti, il coach degli Warriors aveva criticato ...

Donald Trump attacca Bruce Springsteen per il suo endorsement a Hillary Clinton durante la campagna elettorale nel 2016 : Se Donald Trump attacca Bruce Springsteen ci troviamo, a questo giro, a un capovolgimento del dissing tra il rock e il presidente degli Stati Uniti. In questi mesi abbiamo assistito agli attacchi di Tom Morello, Rolling Stones, REM, Taylor Swift, Rihanna e Nickelback, ma durante un comizio che l’inquilino della Casa Bianca stava tenendo a Minneapolis, nel Minnesota, si è capovolto lo scontro. durante il suo intervento suonavano le note di ...

Ora anche Donald Trump ha un canale Twitch : Donald Trump, o meglio, il suo staff, ha creato un canale Twitch, dal quale ha pubblicato una diretta streaming a Minneapolis. Nel momento della stesura di questo articolo i follower del canale ammontano a più di 42.000, ma durante la diretta molti utenti hanno pubblicato nella chat la parola "Impeach" dovuta ai recenti risvolti politici.Attualmente la chat sembra non avere moderatori, perciò i visitatori hanno avuto libero accesso alla chat del ...

Siria - Donald Trump manda i curdi al macello : "Loro non ci hanno aiutato nella Seconda Guerra Mondiale..." : "I curdi stanno combattendo per la loro Terra. Loro non ci hanno aiutato nella Seconda Guerra Mondiale, non ci hanno aiutato in Normandia per esempio". Il presidente americano Donald Trump risponde così alle critiche ricevute dopo la decisione di ritirare le truppe americane al confine tra Siria e T

Donald Trump - operazione distrazione. A spese dei curdi : Lo aveva già annunciato nelle scorse settimane, poi aveva deciso di temporeggiare. Ma la scelta di Donald Trump di ordinare il ritiro delle truppe dal Rojava, la regione settentrionale della Siria a maggioranza curda, era comunque prevedibile. Scelta smentita, però, nella mattinata di martedì – meno di un giorno dopo l’annuncio ufficiale – dalla stessa Casa Bianca: “Non abbiamo dato alcuna luce verde” ...

Siria - la doppia battaglia di Donald Trump : annunciare ritiro in nome dell'”America First” o rimanere per non inimicarsi i Repubblicani : È ribellione aperta nel Partito Repubblicano contro la decisione di Donald Trump di ritirare le truppe Usa dal nord-est della Siria. Nelle ultime ore alcuni dei membri più influenti del Grand Old Party hanno espresso tutta la loro contrarietà, destinata a prendere forma in una mozione degli stessi Repubblicani del Senato contro il ritiro. Lo scontro rischia di indebolire il presidente, sottraendogli l’appoggio del suo partito in uno dei momenti ...

La Casa Bianca non collaborerà con l’indagine relativa all’impeachment di Donald Trump : In una lettera inviata alla speaker della Camera Nancy Pelosi, l'indagine è stata definita «illegittima»

Servizi segreti e Giuseppe Conte : cosa c'è dietro l'appoggio di Donald Trump. Ora si capisce tutto : «A very talented man who will hopefully remain Prime Minister!». Un uomo di grande talento, spero che rimanga presidente del Consiglio. Che il tweet col quale Donald Trump, lo scorso 27 agosto, benediceva un «Giuseppi» Conte in procinto di passare dal governo con la Lega al governo col Pd, fosse più

Dopo la polemica con Donald Trump il brano Photograph dei Nickelback vince nei numeri dello streaming : Photograph dei Nickelback è stato, per alcune ore, oggetto di un contenzioso tra la band di Chad Kroeger e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Era accaduto, infatti, che l'inquilino della Casa Bianca avesse usato un video-meme della band per punzecchiare il suo avversario politico Joe Biden, specialmente sulla questione degli affari con l'Ucraina. Nel video-meme si vedeva il frontman Chad Kroeger mostrare una fotografia in camera, ...

Donald Trump - rivelazione sconvolgente : "I turchi stanno per invadere la Siria". Medio Oriente nel caos : La Casa Bianca ha reso noto che la turchia "lancerà presto un'operazione militare nel nord est della Siria da tempo programmata" e che le truppe americane non saranno più "nell'area circostante" quando questo accadrà. "Le forze armate degli Stati Uniti non sosteranno questa operazione e, avendo scon