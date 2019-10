Dolcenera torna al live con il nuovo progetto “Diversamente pop”

Fonte : domanipress

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Reduce dal successo del singolo “Amaremare” (Polydor / Universal Music) che l’ha vista sui palchi delle principali rassegne estive, Manu, calcherà nuovamente i palchi di alcuni importanti teatri italiani con il suotour,, a partire dal 2 novembre. Ecco le prime date annunciate, prodotte e organizzate da Joe & Joe. I biglietti sono già disponibili in prevendita sul sito Ticketone www.ticketone.it – 2 novembre al Teatro Caio Melisso di Spoleto (PG) – data zero – 5 novembre al Teatro Brancaccio di Roma – 11 novembre al Teatro Puccini di Firenze – 18 novembre al Teatro della Luna di Assago (MI) – 14 dicembre al Teatro Openjobmetis di Varese «Il teatro, il posto che per antonomasia mette in scena una finzione, è il luogo che invece riesce a rendermi più vera che mai, riesce ad abbattere qualsiasi forma di pudore o, ...

